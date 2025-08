Schianto sull’autostrada A21, muore 46enne di Pocapaglia

Un terribile schianto sulla A21 nella notte scorsa, nei pressi del casello di San Felice nel Cremonese, è costato la vita a Giuseppe Criscenzo, 46 anni, originario di Palermo e residente a Pocapaglia.

L’uomo viaggiava in direzione Torino insieme alla moglie e alla figlia di 12 anni, rimaste ferite in maniera non grave, quando la sua auto è stata tamponata da un’altra vettura, il cui conducente è stato trasportato in elisoccorso ai Civili di Brescia in codice giallo.

Giuseppe Criscenzo è morto sul colpo in seguito alle gravi ferite riportate.

Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori. Sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, le ambulanze della Croce Verde, l’automedica del 118 e gli agenti della Polstrada di Cremona.

A lungo sono durati i rilievi e le operazioni di sgombero della carreggiata e di messa in sicurezza dei mezzi.

Giuseppe Criscenzo lavorava come corriere ed era molto conosciuto in paese, nel quale risiedeva da una quindicina di anni.

Ancora da stabilire la data delle esequie.