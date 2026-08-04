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Economia | 04 agosto 2026, 19:22

Trasporto pubblico potenziato in Valle Po: nuove corse giornaliere per Gambasca e Martiniana

Trasporto pubblico in Valle Po, Barbero (FdI): "Da questa settimana più corse per Gambasca e Martiniana Po, risposta concreta ai lavoratori del comparto agricolo"

Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Federica Barbero

Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Federica Barbero

"Accolgo con grande soddisfazione il potenziamento del servizio di trasporto pubblico che entrerà in vigore già da questa settimana sulla linea a servizio dei Comuni di Gambasca e Martiniana Po, con l'attivazione di nuove coppie di corse giornaliere. Si tratta di un intervento concreto che risponde alle esigenze manifestate dall'Amministrazione comunale e da numerosi cittadini, in particolare dai lavoratori impiegati nel comparto ortofrutticolo del Saluzzese". 
Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Federica Barbero, ricordando come, a seguito dell'incontro con il Sindaco e l'Amministrazione di Gambasca, avesse trasmesso una specifica richiesta all'Agenzia della Mobilità Piemontese, evidenziando la limitata offerta di collegamenti rispetto al resto della Valle Po e le difficoltà incontrate da molti lavoratori, spesso costretti a percorrere in bicicletta o con altri mezzi leggeri tratti di strade provinciali particolarmente trafficate per raggiungere il luogo di lavoro.

"Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all'Agenzia della Mobilità Piemontese, e in particolare al Direttore Cesare Paonessa, per l'attenzione dimostrata e per la rapidità con cui è stata affrontata la segnalazione. Un ringraziamento va inoltre al Sindaco di Gambasca Mauro Nari per l’impegno profuso su questo tema e all'Operatore che gestisce il servizio sulla linea, che ha dato piena disponibilità a rendere operativo il potenziamento in tempi rapidi".
"Questo risultato – conclude il Consigliere Federica Barberodimostra come il dialogo tra amministrazioni locali e Regione possa tradursi in risposte efficaci per i cittadini. Migliorare il trasporto pubblico significa sostenere il diritto alla mobilità, favorire l'accesso al lavoro e contribuire anche a una maggiore sicurezza stradale. Continuerò a seguire con attenzione le esigenze del territorio affinché il servizio possa essere ulteriormente adeguato all'evoluzione della domanda di mobilità".

C.S.

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