Trasporto pubblico potenziato in Valle Po: nuove corse giornaliere per Gambasca e Martiniana

"Accolgo con grande soddisfazione il potenziamento del servizio di trasporto pubblico che entrerà in vigore già da questa settimana sulla linea a servizio dei Comuni di Gambasca e Martiniana Po, con l'attivazione di nuove coppie di corse giornaliere. Si tratta di un intervento concreto che risponde alle esigenze manifestate dall'Amministrazione comunale e da numerosi cittadini, in particolare dai lavoratori impiegati nel comparto ortofrutticolo del Saluzzese".

Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Federica Barbero, ricordando come, a seguito dell'incontro con il Sindaco e l'Amministrazione di Gambasca, avesse trasmesso una specifica richiesta all'Agenzia della Mobilità Piemontese, evidenziando la limitata offerta di collegamenti rispetto al resto della Valle Po e le difficoltà incontrate da molti lavoratori, spesso costretti a percorrere in bicicletta o con altri mezzi leggeri tratti di strade provinciali particolarmente trafficate per raggiungere il luogo di lavoro.

"Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all'Agenzia della Mobilità Piemontese, e in particolare al Direttore Cesare Paonessa, per l'attenzione dimostrata e per la rapidità con cui è stata affrontata la segnalazione. Un ringraziamento va inoltre al Sindaco di Gambasca Mauro Nari per l’impegno profuso su questo tema e all'Operatore che gestisce il servizio sulla linea, che ha dato piena disponibilità a rendere operativo il potenziamento in tempi rapidi".

"Questo risultato – conclude il Consigliere Federica Barbero – dimostra come il dialogo tra amministrazioni locali e Regione possa tradursi in risposte efficaci per i cittadini. Migliorare il trasporto pubblico significa sostenere il diritto alla mobilità, favorire l'accesso al lavoro e contribuire anche a una maggiore sicurezza stradale. Continuerò a seguire con attenzione le esigenze del territorio affinché il servizio possa essere ulteriormente adeguato all'evoluzione della domanda di mobilità".