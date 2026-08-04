Aperte le iscrizioni al Campionato maschile e femminile del "Cuneo Padel Tour 2026/2027"

Padelcnnect con il patrocinio della Città di Cuneo e con l’Unione sportiva Acli – Sede Provinciale di Cuneo (con il presidente Attilio Degioanni e il supporto tecnico delle Acli Prov.li, nel coordinamento della parte amministrativa), nell’ambito del “Cuneo Padel Tour 2026/2027” organizzano la 5° edizione del Campionato maschile e la 2° edizione del Campionato femminile del “Cuneo Padel Tour”, per i livelli: principianti, intermedi e avanzati.

Le squadre saranno costituite da 2 a 4 giocatori o giocatrici, ci sarà una partita a settimana con calendario prestabilito, sconti, vantaggi e pacchi gara per tutti i giocatori e ricchi premi per i vincitori. I campionati si giocano in vari centri del cuneese, nel periodo compreso tra ottobre 2026 e maggio 2027.

Gli organizzatori della manifestazione invitano gli appassionati di padel ad iscriversi al più presto (comunque entro il mese di settembre), compilando questi form online:

Si possono richiedere informazioni in DM su Instagram @padelcnnect o mandare un email a info@padelcnnect.

PadelCNnect nasce nell’inverno del 2021 dall’idea di tre amici (Emmanuel Petenian, Daniele Racca e Stefano Cometto) uniti dalla passione per lo sport e letteralmente “stregati” dal padel, una disciplina che, grazie alla nascita di diversi circoli nella provincia di Cuneo, avevano scoperto e apprezzato nei mesi precedenti.

I fondatori dichiarano: "L’obiettivo principale è stato fin dall’inizio quello di creare una community territoriale che potesse mettere in contatto gli appassionati di padel della provincia di Cuneo, dai principianti agli esperti.

Un “luogo virtuale” dove trovare nuovi avversari, organizzare sfide stimolanti e, più semplicemente, conoscere persone con cui condividere questa passione e stringere nuovi legami.

A differenza di chi considerava il padel uno “sport del momento”, destinato a essere una moda passeggera, noi credevamo fermamente che l’interesse per questa disciplina era solo all’inizio.

5 anni dopo pensiamo più che mai, che il padel abbia un enorme potenziale, sia dal punto di vista sociale che economico, e vogliamo contribuire attivamente alla sua crescita e valorizzazione nella nostra Provincia Granda."