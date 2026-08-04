Elezioni Rsu Alstom Savigliano: la UilTemp conquista 7 seggi su 9 tra i lavoratori in somministrazione

Affermazione netta della UilTemp Piemonte alle elezioni per il rinnovo delle Rsu delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso lo stabilimento Alstom di Savigliano. La sigla sindacale ha ottenuto un ampio consenso, raccogliendo 195 preferenze su un totale di 246 votanti e conquistando così 7 dei 9 seggi complessivamente disponibili all'interno del sito produttivo.

Il risultato premia la presenza della categoria e il lavoro congiunto portato avanti sul campo. "Siamo davvero soddisfatti di questo traguardo – ha dichiarato la coordinatrice regionale della UilTemp Piemonte, Anna Maria D'Angelo –, frutto anche della sinergia tra la UilTemp e la Uilm. Ci teniamo a sottolineare che accogliamo il consenso con responsabilità e che il lavoro di rappresentanza e tutela sarà svolto con umiltà per dare dignità alle persone, nessuno escluso".

La UilTemp Nazionale e la UilTemp Piemonte hanno espresso il proprio ringraziamento a tutti i lavoratori che hanno scelto di premiare la serietà, l'impegno e la presenza quotidiana della rappresentanza sindacale nel polo industriale saviglianese.