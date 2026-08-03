Rete Cuneese per la Palestina: venerdì a Bra il presidio mensile

La Rete Cuneese per la Palestina promuove il consueto presidio mensile per ricordare quello che accade quotidianamente in quel paese.

L'appuntamento è per le 18 di venerdì 7 agosto in via Cavour a Bra.

"Nella Striscia di Gaza e nei territori della Cisgiordania – spiega l'organizzazione – continuano l'occupazione e le violenze sistematiche contro i civili, in particolare i bambini , da parte di Israele (agli oltre 73.000 civili di cui almeno 20.000 bambini, uccisi da ottobre 2023, si aggiungono le morti avvenute dall'inizio della finta "tregua", otto mesi fa, almeno 270 bambini, in media un bambino al giorno continua a essere ucciso mentre si trova nella sua casa, a scuola, mentre gioca a calcio o pesca, in un paese sotto assedio e ridotto a fame e sete, senza alcuna protezione).

Il Governo italiano e gran parte dei governi europei sono complici sia perché continuano a intrattenere attività commerciali con Israele, sia perché ignorano le continue e gravi violazioni del diritto internazionale di questa nazione. Il rispetto della vita umana è punto cardine della nostra Costituzione e del diritto internazionale: se accettiamo Gaza in silenzio, non vi saranno più regole per nessuno, e la disumanità e la violenza impunita che avviene a Gaza avverrà in Europa, in Italia, a casa nostra.

Non smetteremo di mobilitarci finché non prevarrà l'umanità e invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi alla nostra protesta".