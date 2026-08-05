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Attualità | 05 agosto 2026, 17:17

Addio a Maria Pastorelli, centenaria villanovese testimone della guerra in Valle Ellero

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20 nella parrocchia di San Lorenzo dove, domani alle 16, si svolgeranno i funerali

Maria Pastorelli, 101 anni

Maria Pastorelli, 101 anni

Una vita dedicata al lavoro nei campi, per ripartire e creare qualcosa di nuovo dove la guerra aveva lasciato solo devastazione. È stata una vita piena quella di Maria Pastorelli, vedova di Andrea Dho. 

Aveva compiuto 100 anni nell'ottobre del 2024, ricevendo gli auguri e gli omaggi dell'amministrazione comunale di Villanova Mondovì, dove risiedeva ai Bongiovanni. 

Originaria di Roccaforte, dove era nata in frazione Annunziata, aveva una memoria ferrea, che custodiva il dramma e i difficili giorni della Seconda Guerra Mondiale e della lotta partigiana in Valle Ellero. 

Alla fine del conflitto aveva deciso di sposarsi con Andrea Dho, sopravvissuto alla prigionia in un lager in Germania e avevano scelto di ricostruirsi una vita facendo i contadini fino al raggiungimento della pensione. 

Mariuccia, che si è spenta all’età di 101 anni, lascia la figlia Giuseppina con il marito Claudio, le figlie Ilaria con Andrea e il piccolo Mattia, Chiara con Daniele e il piccolo Alessandro, la nuora Angela e i figli Gabriele con Francesca, Nicola con Martina.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20 a Villanova nella parrocchia di San Lorenzo dove, domani alle 16, si svolgeranno i funerali.

Arianna Pronestì

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