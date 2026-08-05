Addio a Maria Pastorelli, centenaria villanovese testimone della guerra in Valle Ellero

Una vita dedicata al lavoro nei campi, per ripartire e creare qualcosa di nuovo dove la guerra aveva lasciato solo devastazione. È stata una vita piena quella di Maria Pastorelli, vedova di Andrea Dho.

Aveva compiuto 100 anni nell'ottobre del 2024, ricevendo gli auguri e gli omaggi dell'amministrazione comunale di Villanova Mondovì, dove risiedeva ai Bongiovanni.

Originaria di Roccaforte, dove era nata in frazione Annunziata, aveva una memoria ferrea, che custodiva il dramma e i difficili giorni della Seconda Guerra Mondiale e della lotta partigiana in Valle Ellero.

Alla fine del conflitto aveva deciso di sposarsi con Andrea Dho, sopravvissuto alla prigionia in un lager in Germania e avevano scelto di ricostruirsi una vita facendo i contadini fino al raggiungimento della pensione.

Mariuccia, che si è spenta all’età di 101 anni, lascia la figlia Giuseppina con il marito Claudio, le figlie Ilaria con Andrea e il piccolo Mattia, Chiara con Daniele e il piccolo Alessandro, la nuora Angela e i figli Gabriele con Francesca, Nicola con Martina.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20 a Villanova nella parrocchia di San Lorenzo dove, domani alle 16, si svolgeranno i funerali.