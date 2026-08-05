Ritardi, guasti e aria condizionata ko: continuano le criticità sulla linea ferroviaria Alba-Torino

Non si fermano le segnalazioni dei pendolari della linea ferroviaria Alba-Torino, che anche negli ultimi giorni hanno documentato ritardi, inconvenienti tecnici e criticità attraverso il gruppo del Comitato Pendolari Alba-Germagnano. Una situazione che riporta l'attenzione sulle difficoltà di una tratta già finita al centro del confronto con RFI, Trenitalia e Agenzia della Mobilità Piemontese nelle scorse settimane, dopo i ripetuti guasti ai passaggi a livello di Mussotto.

Tra gli episodi più recenti figurano il ritardo di 20 minuti del treno 26505 Torino Porta Nuova-Alba per un inconveniente tecnico, successivamente aumentato fino a 40 minuti, oltre ai ritardi registrati sulla corsa 26478 Germagnano-Alba. In un'altra circostanza, il servizio ferroviario è stato sostituito con autobus a Bandito, che hanno però raggiunto rapidamente il limite di capienza, costringendo diversi passeggeri a viaggiare in piedi.

A fare il punto è Antonio Fusà, portavoce del Comitato Pendolari Alba-Germagnano, che distingue gli episodi eccezionali dai problemi strutturali del servizio.

"L'investimento avvenuto nei giorni scorsi a Villastellone ha inevitabilmente avuto ripercussioni sull'intero sistema ferroviario e non può essere attribuito a Trenitalia. Al netto di quella circostanza, però, continuiamo a registrare ritardi e criticità che interessano la normale operatività della linea."

Accanto alla regolarità del servizio, emerge anche un'altra segnalazione ricorrente, legata al comfort di viaggio durante le settimane più calde dell'estate.

"Restano inoltre segnalazioni relative al malfunzionamento degli impianti di climatizzazione. In un periodo caratterizzato da temperature particolarmente elevate, si tratta di una criticità che incide soprattutto sulle persone più fragili, come gli anziani e i passeggeri con disabilità, che devono poter viaggiare in condizioni adeguate."

Le nuove segnalazioni si inseriscono in un quadro già affrontato nei mesi scorsi dal Comitato Pendolari Alba e da quello di Bra, che avevano chiesto interventi strutturali sui passaggi a livello di Mussotto e una comunicazione più tempestiva ai viaggiatori in caso di guasti o interruzioni del servizio. Dopo il sopralluogo tecnico organizzato da RFI, era stato annunciato il ritorno al sistema di rilevamento tradizionale sui passaggi a livello, con la sostituzione dei componenti ritenuti responsabili dei malfunzionamenti registrati durante l'ondata di caldo.

Per i pendolari, tuttavia, resta aperto il tema dell'affidabilità complessiva della linea, tra puntualità, gestione delle emergenze e qualità del viaggio, aspetti che continuano a incidere sulla quotidianità di chi utilizza il treno per motivi di lavoro, studio o salute.