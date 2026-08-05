Monteu Roero valuta modifiche alla viabilità. Il sindaco Rosso: “Transitano troppi veicoli a velocità pericolose”

L’Amministrazione comunale di Monteu Roero è al lavoro per valutare alcune migliorie sulla sicurezza stradale nel proprio territorio.

In particolare, un sopralluogo effettuato dal sindaco Paolo Rosso nei giorni scorsi, ha convinto della necessità di una richiesta di preventivo per l’installazione di un semaforo sulla Strada provinciale 29, in località Tre Rivi, nei pressi del bar "TestAnvisca", dove le velocità di transito dei veicoli, in una zona abitata e frequentata anche da pedoni, sono spesso eccessive.

“Durante il sopralluogo abbiamo rilevato anche dei sorpassi pericolosi, in un tratto di strada dove è vietato” ci ha confidato il sindaco “Predisporremo dei preventivi di spesa e successivamente chiederemo alla Provincia di Cuneo, l’autorizzazione all’installazione di un impianto semaforico intelligente, che purtroppo sarà a nostre spese. Anche in zona San Vincenzo, sulla Sp 257, nei pressi di Cascina Castagna pensiamo di installare delle bandelle di rallentamento, per rafforzare la sicurezza”.

Il prossimo 28 ci sarà il sopralluogo dei tecnici provinciali per valutare la fattibilità degli interventi.

Anche sulla presenza di personale di Polizia Locale, si stanno valutando nuove ipotesi. Aggiunge Paolo Rosso: “Stiamo perfezionando le procedure per la presenza di personale di Polizia Locale sulle strade di Monteu Roero dall'autunno 2026, lavorando in sinergia con altri Comuni limitrofi e sfruttando l’extra time dei vigili”.