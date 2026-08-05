Savigliano, lavori terminati in piazza del Popolo

Da oggi, 5 agosto, è nuovamente transitabile il tratto di piazza del Popolo compreso tra l'incrocio con l'Ala polifunzionale e la Banca San Paolo. L'area, in queste settimane, è stata interessata dai lavori di rifacimento del fondo stradale in porfido.

Il ripristino, a carico di Italgas, era iniziato a fine giugno ed è terminato in anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Oltre alla realizzazione del nuovo manto superficiale in porfido sono state controllate e sostituite anche alcune parti dei sottoservizi.

Con la riapertura del tratto, già dalle prossime ore la fermata dell’autobus cittadino – che era stata provvisoriamente spostata in via Bisalta – tornerà nell'area consueta.

«Vogliamo davvero ringraziare gli operai della ditta Canale srl per aver svolto il lavoro, per conto di Italgas, con estrema celerità nonostante il clima torrido, oltre che per essere stati sempre molto collaborativi con l'Amministrazione e con i residenti – afferma l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio, insieme all'Ufficio Tecnico –. Il tutto per dare meno disagio possibile ai cittadini e questo non è sempre scontato, soprattutto quando si tratta di lavori pubblici».