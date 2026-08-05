Novello cerca un partner del Terzo Settore per il nuovo asilo nido

Il Comune di Novello compie un nuovo passo verso l'apertura del futuro asilo nido e avvia la ricerca di un Ente del Terzo Settore con cui sviluppare il progetto educativo e gestionale della struttura.

L'Amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione di un soggetto interessato alla co-progettazione, all'avvio e alla gestione del servizio all'interno del nuovo immobile di proprietà comunale destinato a ospitare il nido.

L'iniziativa punta a costruire, attraverso la collaborazione con il Terzo Settore, un servizio dedicato alla prima infanzia che risponda ai bisogni delle famiglie e contribuisca a rafforzare l'offerta educativa del territorio.

L'avviso, con i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e la relativa documentazione, è consultabile nell'albo pretorio online del Comune di Novello. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0173 731147, interno 1.