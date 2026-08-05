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Novello cerca un partner del Terzo Settore per il nuovo asilo nido
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Attualità | 05 agosto 2026, 16:49

Novello cerca un partner del Terzo Settore per il nuovo asilo nido

Pubblicato l'avviso di co-progettazione per l'avvio e la gestione del servizio educativo nel nuovo immobile comunale. Domande secondo le modalità indicate nell'albo pretorio

Novello cerca un partner del Terzo Settore per il nuovo asilo nido

Il Comune di Novello compie un nuovo passo verso l'apertura del futuro asilo nido e avvia la ricerca di un Ente del Terzo Settore con cui sviluppare il progetto educativo e gestionale della struttura.

L'Amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione di un soggetto interessato alla co-progettazione, all'avvio e alla gestione del servizio all'interno del nuovo immobile di proprietà comunale destinato a ospitare il nido.

L'iniziativa punta a costruire, attraverso la collaborazione con il Terzo Settore, un servizio dedicato alla prima infanzia che risponda ai bisogni delle famiglie e contribuisca a rafforzare l'offerta educativa del territorio.

L'avviso, con i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e la relativa documentazione, è consultabile nell'albo pretorio online del Comune di Novello. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0173 731147, interno 1.

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