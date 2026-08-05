L’estate ragazzi di Salmour tra numerose attività e inclusione: valori fondamentali dell’edizione 2026

Sono diverse le novità di quest’anno per l’estate ragazzi di Salmour attualmente in corso. Ad organizzarla è l’associazione “Le Bolle Aps” di Salmour, che il prossimo 15 ottobre si appresta a compiere 6 anni d’attività.

La realtà, fondata da un gruppo di mamme di Salmour (Michela Gosmar, Francesca Montalcini, Romina Galeano, Manuela Nicola e Alina Barbu, attuale presidente), sta ottenendo risultati lusinghieri, grazie alla loro opera congiunta, ma anche all’ottima risposta di genitori, soprattutto dei figli, i principali protagonisti partecipi ed entusiasti.

Dopo aver iniziato a gestire la ludoteca e aver ben condotto durante l’anno servizi efficienti come il pre e il doposcuola rivolto alle elementari e alle medie, l’associazione Le Bolle anche per questa nuova stagione ha curato il centro estivo.

La sessione di appuntamenti, caratterizzate da una serie di interessanti attività, è iniziata il 15 giugno scorso e terminerà il prossimo 15 settembre. Osserverà solo una piccola pausa nelle due settimane centrali di agosto (dal 10 al 23), per poi riprendere regolarmente il 24.

“Il boom delle partecipazioni le abbiamo riscontrate a luglio, sebbene anche a giugno, rispetto alla passata edizione, avessimo migliorato le adesioni, passate da 6 a 20 iscritti – ha riportato nei numeri la presidente Barbu -. Nei due mesi successivi, agosto e settembre, siamo arrivati ulteriormente a raggiungere una media di 20 partecipanti al mese, registrando un alto numero per un piccolo paese come Salmour. I bambini e i ragazzi, fra i 3 e i 14 anni, provengono non solo da Salmour, ma anche delle vicine località di Loreto, Trinità, Bene Vagienna, Cherasco e Fossano”.

E arriviamo alle novità: “Quest’anno – ha illustrato Barbu - hanno riscosso successo le gite in piscina a Le Cupole Lido di Cavallermaggiore, alle grotte di Bossea a Frabosa Soprana e al nuovo museo della Cultura Pop ad Avigliana, con un patrimonio di ben oltre 4000 pezzi esposti. Non dimentichiamo anche le classiche e sempre partecipate attività del tennis, del calcio, della pallavolo. Un evento però che quest'anno ha davvero lasciato il segno, appassionando tutti i piccoli presenti, è stata la dimostrazione, con una piccola dimostrazione, della scuola torinese di wrestling di Torino”.

Da mamma, molto sensibile al tema dell’inclusione, Alina ha voluto evidenziare proprio quest’ultimo aspetto.

“L’Estate Ragazzi ha anche questo lodevole fine. Siamo infatti riusciti ad accogliere ragazzi con disabilità, acquisendo nel tempo le giuste abilità e la dimestichezza nella loro gestione. Siamo molto soddisfatti per quanto realizzato anche nei loro confronti, ricambiando la loro gioia nel ritrovarsi in un ambiente familiare. Quest’Estate Ragazzi, dunque, non mi limito a ritenerla un centro estivo, ma una vera e propria ‘famiglia’. Nell’aver ottenuto questi risultati, ringrazio anche il fondamentale sostegno del Comune nella persona del sindaco Roberto Salvatore e di tutti gli animatori presenti, da Salmour, Fossano e dintorni”.