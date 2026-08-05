Neive accende la Notte di San Lorenzo con “Il Borgo dei Desideri”: spettacoli e magia tra le vie del centro storico

Le stelle del cielo e quelle affidate ai sogni si incontreranno lunedì 10 agosto a Neive, che aderisce all'iniziativa nazionale "Il Borgo dei Desideri", promossa dall'associazione I Borghi più belli d'Italia. Per una sera il centro storico si trasformerà in uno spazio dedicato alla fantasia e alla partecipazione, invitando residenti e visitatori a lasciare un desiderio tra i rami di un grande albero simbolico, nella speranza che possa avverarsi.

L'appuntamento coincide con la notte di San Lorenzo e proporrà un percorso tra le vie del borgo, illuminate e allestite per l'occasione, in un'atmosfera pensata per valorizzare uno dei centri storici più caratteristici delle Langhe.

Il momento centrale della serata sarà lo spettacolo itinerante del Circo Palacinca con Chien Barbu Mal Rasé, in programma dalle 20.30 alle 22.30. L'iniziativa rientra nella rassegna estiva "Paesaggi e oltre", realizzata in collaborazione con la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, portando nel borgo teatro, musica e animazione lungo le piazze e i vicoli.

L'evento rappresenta un'occasione per vivere Neive in una veste diversa, unendo la suggestione della notte di San Lorenzo alla scoperta del patrimonio storico e paesaggistico del paese, tra i Borghi più belli d'Italia, attraverso un'esperienza pensata per tutte le età.