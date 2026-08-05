Sulla provinciale 661 tra Sanfrè e Bra nuova segnaletica per aumentare la sicurezza

Nella seconda metà di luglio sono stati eseguiti interventi di miglioramento della sicurezza lungo la strada provinciale 661, nel tratto compreso tra i comuni di Sanfrè e Bra. I lavori hanno riguardato il rifacimento della segnaletica orizzontale con l'introduzione della doppia striscia continua e l'installazione della segnaletica verticale che istituisce il divieto di sorpasso.

Sul tratto interessato era già in vigore il limite massimo di velocità di 70 chilometri orari. L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, con l'obiettivo di ridurre le situazioni di rischio e favorire una maggiore tutela degli utenti della strada.

«Siamo intervenuti con l'intento di migliorare la sicurezza di questo tratto della sp 661, dove purtroppo negli anni si sono verificati numerosi incidenti», spiega il consigliere provinciale con delega alla viabilità dei circoli 5 e 6 del reparto di Alba, Simone Manzone. «Siamo fiduciosi che, attraverso la manutenzione delle strade, il rispetto del Codice della strada e dei divieti introdotti, la circolazione possa diventare sempre più sicura per tutti gli utenti».