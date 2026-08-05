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Salmour: consegnata a 6 nuovi diciottenni la copia della Costituzione italiana
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Attualità | 05 agosto 2026, 13:56

Salmour: consegnata a 6 nuovi diciottenni la copia della Costituzione italiana

La cerimonia lo scorso 2 agosto in municipio, in occasione della festa patronale di Sant'Eusebio. Proseguiranno altri appuntamenti per chiudere i festeggiamenti, con fritto misto alla piemontese, ballo liscio e animazione per giovani con i Tutta Fuffa

Partecipa consegna della copia della Costituzione italiana ai neodiciottenni in occasione della festa patronale di Sant’Eusebio a Salmour. La cerimonia si è svolta lo scorso 2 agosto in municipio. 

Sei in tutto i ragazzi che hanno ricevuto il documento, segnando l'importante passaggio alla maggiore età e diventando così responsabili giuridicamente di fronte alla legge.

A conferire il prestigioso riconoscimento sono stati il sindaco Roberto Salvatore, l’assessore Gianfranco Sineo, storico ex primo cittadino del paese, accompagnati a loro volta dai consiglieri Alberto Galleano e Claudio Fracchia.

Proprio stasera, mercoledì 5 agosto e domani, giovedì 6 agosto, a prosecuzione dei festeggiamenti patronali, spazio alla degustazione di fritto misto alla piemontese e le orchestre danzanti dei Sogni Danilo Ponti.

A concludere l'edizione del 2026 venerdì 7 agosto l'apericena dalle 20 e a seguire serata animata rivolta a un target giovanile, con la musica dei “Tutta Fuffa”.

Cristiano Sabre

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