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Cronaca | 04 agosto 2026, 08:17

Grosso albero crolla su due camper: quattro persone intrappolate a Paesana

E' la conseguenza più grave del violento temporale di ieri sera tra Paesana, Barge e Bagnolo Piemonte. Dalle 20 alla mezzanotte numerosi interventi dei vigili del fuoco per piante cadute sulla strada, sui cavi elettrici e alberi pericolanti

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un violento temporale estivo si è abbattuto ieri sera su Paesana, Barge e Bagnolo Piemonte, lasciando una scia di disagi e numerosi interventi per la messa in sicurezza del territorio. La situazione più delicata si è verificata a Paesana, dove un albero di grosse dimensioni è crollato su due camper, intrappolando le quattro persone che si trovavano all’interno: due in un mezzo e altre due nell’altro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Barge, che hanno provveduto a tagliare e rimuovere la pianta, riuscendo a liberare le quattro persone rimaste bloccate e spaventate. I due camper hanno riportato ingenti danni.

Tra le 20 e la mezzanotte le squadre sono state impegnate anche a Paesana, Barge e Bagnolo Piemonte per diversi interventi legati al temporale: alberi finiti sulla carreggiata e che impedivano il passaggio, piante cadute sui cavi elettrici e situazioni di alberi pericolanti che richiedevano la messa in sicurezza.

Redazione

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