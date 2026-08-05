La scelta era relativamente semplice: si valutavano portfolio, prezzi, recensioni dei clienti precedenti, certificazioni tecniche. Negli ultimi due anni questo quadro si è complicato. L'arrivo dell'intelligenza artificiale nei motori di ricerca e l'affermazione dei motori conversazionali come ChatGPT hanno fatto nascere una nuova disciplina, la Generative Engine Optimization. Le agenzie che si occupavano solo di SEO classica non bastano più, ma quelle che si presentano come specialiste della GEO sono ancora poche e di livello molto variabile.

Scegliere oggi un'agenzia che si occupi sia di SEO sia di GEO è una decisione strategica che pesa sulla visibilità digitale dell'azienda per molti anni. Capire come orientarsi richiede di conoscere alcuni criteri concreti che possono guidare la scelta.

Le competenze che un'agenzia integrata dovrebbe avere

Un'agenzia che lavora seriamente su SEO e GEO insieme dispone di competenze multiple. SEO specialist tradizionali, indispensabili perché la SEO classica continuerà a generare traffico ancora per molti anni. Content strategist capaci di scrivere contenuti che funzionino bene sia per gli utenti sia per i sistemi AI. Knowledge engineer che gestiscono dati strutturati e rappresentazioni semantiche delle informazioni. PR digitali che costruiscono presenza esterna su fonti autorevoli.

Si aggiungono competenze più recenti: la capacità di interrogare sistematicamente i motori AI per monitorare il posizionamento di un brand, la conoscenza delle linee guida di trasparenza e attribuzione dei diversi sistemi, la familiarità con strumenti di analisi specifici per il contesto generativo. Non tutte le agenzie hanno ancora investito su queste competenze emergenti, ed è uno dei principali criteri di distinzione.

Il portfolio e i casi d'uso

Un buon indicatore della maturità di un'agenzia è il suo portfolio. Non basta vedere lavori SEO classici; serve verificare se l'agenzia ha già condotto progetti specifici di ottimizzazione per i motori generativi, con risultati misurabili. Sono disponibili report di posizionamento sui principali motori AI? Sono mostrati casi in cui l'intervento ha portato a un aumento delle citazioni del brand nelle risposte conversazionali? Le metriche di reporting sono trasparenti e replicabili?

Un'analisi pubblicata da Forbes sulla transizione da SEO a GEO per i brand contemporanei, evidenzia come gli operatori più seri di questo nuovo mercato abbiano costruito metodologie proprietarie che permettono di misurare il "share of voice" del brand nelle risposte AI in modo sistematico, restituendo ai clienti dati concreti su cui basare le scelte strategiche.

La metodologia di lavoro

Un altro elemento di valutazione è la metodologia di lavoro proposta. Un'agenzia integrata SEO-GEO dovrebbe essere in grado di descrivere con precisione le fasi di un progetto: audit iniziale, definizione degli obiettivi, piano d'azione, esecuzione, monitoraggio, reportistica periodica. Dovrebbe distinguere chiaramente tra attività di SEO classica e attività di GEO, indicare le tempistiche realistiche per i diversi tipi di risultato, definire i KPI di successo.

Realtà come 360Maker, che ha sviluppato un servizio integrato chiamato Genius Rank per il posizionamento sia su motori tradizionali sia su motori generativi, organizzano tipicamente il lavoro in cicli che combinano interventi tecnici sul sito, costruzione di contenuti pensati per essere citabili, gestione della presenza esterna, monitoraggio continuo dei risultati. È un modello che consente di tenere insieme le diverse dimensioni della visibilità digitale moderna.

La trasparenza nei reporting

Un segnale importante della qualità di un'agenzia è la trasparenza dei suoi report. I report dovrebbero mostrare dati grezzi e non solo grafici di sintesi, indicare le metriche specifiche utilizzate, distinguere tra risultati ottenuti e attività svolte, evidenziare sia successi sia aree di miglioramento. Le agenzie che fanno meglio sono spesso quelle che hanno costruito processi di reporting standardizzati e dashboard accessibili al cliente in tempo reale.

Le aspettative realistiche

Un'agenzia seria dovrebbe gestire fin dall'inizio le aspettative del cliente. La SEO produce risultati su orizzonti di mesi, non di settimane. La GEO è ancora più graduale, perché i motori AI aggiornano le loro conoscenze a intervalli imprevedibili e le posizioni di citazione si consolidano lentamente. Un'agenzia che promette risultati rapidi e spettacolari su entrambi i fronti dovrebbe far suonare campanelli di allarme: o non capisce realmente come funzionano queste tecnologie, o sta sopravvalutando le proprie capacità per acquisire il cliente.

Una relazione di lungo periodo

La scelta dell'agenzia SEO-GEO è una decisione che merita di essere impostata in un'ottica di lungo periodo. I motori cambiano, le pratiche si evolvono, le strategie di un brand maturano nel tempo. Un'agenzia che accompagna il cliente per anni — adattandosi ai cambiamenti del mercato, costruendo conoscenza progressiva del suo business, intervenendo prontamente quando emergono nuove opportunità o problemi — porta valore molto superiore rispetto a chi viene scelto per progetti spot. Le imprese che hanno avuto i risultati migliori sono spesso quelle che hanno saputo costruire relazioni continuative, basate su fiducia reciproca e obiettivi condivisi.















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