Saliceto, la notte delle stelle avrà la colonna sonora dei Controvento

C'è una notte dell'anno in cui il cielo sembra farsi più vicino e i desideri trovano il coraggio di affidarsi alle stelle. È la notte di san Lorenzo, e lunedì 10 agosto, alle ore 21.30, la band dei Controvento la celebra con la musica a Saliceto nel bellissimo parco del castello.

La Tribute band dei Nomadi salirà sul palco a ranghi completi: Andrea Biglieri (voce), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Giuliano Mazza (chitarra), Elena Crolle (tastiera) e Paolo Branca (basso).

In regia c'è come sempre lo staff con Ivana, Marco, Adalberto e Salvatore che lavorano per assicurare le più avvolgenti e moderne scenografie, alternate al ritmo di suoni a prova del tempo.

È la nuova tappa di un tour senza confini, che toccherà anche l'area feste in via ai campi di Mallare (Savona), venerdì 14 agosto, alle ore 21.30, per la festa dell'Avis e ancora Madonna delle Grazie (Cuneo) il prossimo 3 settembre. Tutti appuntamenti gratuiti.

Fate un check per le informazioni relative a orari e luoghi degli eventi in continuo aggiornamento sulla pagina Facebook dei Controvento, dove il countdown è già iniziato.