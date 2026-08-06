Boves, da mercoledì 12 agosto torna la grande festa della Proloco di Castellar

Mercoledì 12 agosto torna alla grande festa della Proloco di Castellar di Boves: Si comincerà dalle 19 con la serata gustosa a base di hamburger e patatine( bevande escluse 10 €) e, alle ore 22 s terrà la serata giovani con dj set Dj Gabry Valle.

Giovedì 13 agosto la festa prosegue a partire dalle ore 14:00 con la gara a bocce petanque a coppie sorteggiate. A partire dalle ore 20:00 si cena con la “Cena patatosa” ad euro 20 (vino ed acqua inclusi). Seguirà, alle 21 la gara a Belotte presso il ristorante Toju: la festa continuerà all’insegna della musica e del divertimento con l’animazione e intrattenimento musicale con il Mojito Sala da Ballo musica a 360 gradi.

Il weekend comincerà venerdì 14 agosto con la gara a bocce petanque, 10º Memorial Adriano Giordano a coppie sorteggiate alle ore 14:00.

Dalle 18:30 spettacolo di acrobatica aerea in collaborazione con la ASD Sportime Boves. Dalle ore 22:00 si terrà la Cena Scoppiettante ad euro 18 (vino e acqua inclusi).

Alle ore 21:30 serata di musica occitana con il gruppo Lou Janavel.

Sabato 15 giorno alle ore 10:00, Santa messa in onore di Maria Vergine Assunta.

Seguirà il V° mercatino di hobbistica (per partecipare ed informazioni chiamare laura 335 16 61 272.)

Alle ore 16:00, Santo Rosario e benedizione eucaristica in chiesa e , a seguire intrattenimento musicale con i Sunadur d’la Val Vermenagna e giochi popolari per grandi piccini.

Alle ore 20:00 grande Cena di Ferragosto ad euro 14 (bevande escluse), si prosegue poi con i balli con il gruppo Anime in Plexiglass, tributo a Ligabue a partire dalle ore 22:00.

Domenica 16 agosto la festa continua, alle ore 14:00 con la quarta edizione della 12 ore di bocce Petanque.

Alle ore 15:00, secondo Raduno Vespe a Capelanova:

Ore 15:00, ritrovo ed iscrizione (15 € conducente euro 13 passeggero cena inclusa).

Ore 16:00 giro turistico nei dintorni di Castellare con partenza da Piazza Anselmo Cavallera

Premiazione vespe

Alle ore 16:00, divertimento di animazione bimbi con intrattenimento di Daniele Grasso.

Alle ore 20:00, grande polenta Et Capelanova.

Prenotazioni fino ad esaurimento posti (euro 13 vino e acque inclusi). Seguirà la serata danzante con l’orchestra Sonia de Castelli alle ore 21:30.