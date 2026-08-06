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Eventi | 06 agosto 2026, 10:44

Ceva, “Libri al volo” in occasione del Mercatino di Ferragosto

Un’iniziativa per promuovere la lettura attraverso uno scambio di libri informale

Ceva, “Libri al volo” in occasione del Mercatino di Ferragosto

Un’iniziativa per promuovere la lettura attraverso uno scambio di libri informale. Questo è “Libri al volo”. 

Sabato 15 agosto, in occasione del Mercatino di Ferragosto, la Biblioteca civica di Ceva “Aloysius Bertrand” (via Pallavicino 11) resterà aperta per regalare a chiunque lo voglia i libri in esubero. 

Queste le parole dell’assessore alla Biblioteca civica, Cinzia Boffano: “La Biblioteca è uno spazio di tutti e per tutti, proprio come lo sono i libri. Abbiamo deciso di stare aperti il giorno di Ferragosto per mettere in circolo i libri che purtroppo non possono trovare spazio tra gli scaffali, dando loro una nuova vita nelle case dei cittadini che vorranno passare a prenderli.” 

Appuntamento quindi sabato 15 agosto presso la Biblioteca civica. 

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