Ceva, “Libri al volo” in occasione del Mercatino di Ferragosto

Un’iniziativa per promuovere la lettura attraverso uno scambio di libri informale. Questo è “Libri al volo”.

Sabato 15 agosto, in occasione del Mercatino di Ferragosto, la Biblioteca civica di Ceva “Aloysius Bertrand” (via Pallavicino 11) resterà aperta per regalare a chiunque lo voglia i libri in esubero.

Queste le parole dell’assessore alla Biblioteca civica, Cinzia Boffano: “La Biblioteca è uno spazio di tutti e per tutti, proprio come lo sono i libri. Abbiamo deciso di stare aperti il giorno di Ferragosto per mettere in circolo i libri che purtroppo non possono trovare spazio tra gli scaffali, dando loro una nuova vita nelle case dei cittadini che vorranno passare a prenderli.”

Appuntamento quindi sabato 15 agosto presso la Biblioteca civica.