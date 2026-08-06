A Boves va in scena Capitoli Inediti, letture del diario di Adriana Filippi

Mercoledì 26 agosto alle ore 21:00 a Boves si terrà una visita straordinaria al Museo Filippi sito in via Moschetti 15.

Un’occasione per vivere il Museo e addentrarsi nella vita della war artist, che ha immortalato nei suoi quadri i partigiani che hanno contribuito alla Liberazione, attraverso le letture del suo diario; letture trascritte con cura da Enrica Giordano, curatrice del museo e grande conoscitrice dell’artista. L’attrice Elisa Dani interpreterà Adriana Filippi in un evento unico che vi porterà a scoprire segreti e curiosità degli eventi che caratterizzarono la storia dell’epoca e la lotta partigiana.