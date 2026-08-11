Sentieri, formaggi e voglia di stare insieme: un successo la giornata al Bivacco Balur

Quasi 80 persone hanno partecipato, domenica 9 agosto, alla camminata da Roaschia al Bivacco Balur. Una giornata semplice, trascorsa tra i sentieri della Valle Gesso, la visita al caseificio e un pranzo in compagnia.

Il ritrovo era fissato alle 8 in piazza Monte Ortigara e poco dopo, il gruppo è partito per affrontare insieme il percorso verso il rifugio. La bella partecipazione ha confermato la voglia di vivere la montagna e conoscere più da vicino le persone e le attività che mantengono vivo questo territorio.

Alle 10.30 è arrivata la prima tappa al caseificio Gias Freida dell’Azienda Agricola Landra. I partecipanti hanno potuto vedere come vengono prodotti i formaggi d’alpeggio e ascoltare il racconto di un lavoro impegnativo, portato avanti ogni giorno seguendo i ritmi della natura e prendendosi cura degli animali.

La camminata è poi proseguita fino al Bivacco Balur, raggiunto intorno alle 13:00; qui il gruppo è stato accolto con una degustazione di polenta, formaggi e stuzzicherie. Dopo la fatica del sentiero, è stato un piacevole momento per riposarsi, stare insieme e assaggiare i prodotti della montagna.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Roaschia, si è conclusa con un risultato molto positivo: quasi 80 presenze rappresentano un bel successo per una proposta nata con l’obiettivo di far trascorrere una giornata all’aria aperta e valorizzare le realtà locali.

I titolari dell’Azienda Agricola Landra ringraziano la Proloco di Roaschia, tutte le persone che hanno partecipato e chi ha collaborato alla buona riuscita della giornata. Un grazie sincero a tutti per aver condiviso questa bella domenica sui sentieri di Roaschia.