Curtis e Gastaldi trascinano la staffetta 4x100 mista: straordinario secondo posto per le azzurre a Parigi

Una staffetta da applausi, una gara di carattere e alla fine un bellissimo podio: la 4x100 mista femminile azzurra conquista uno splendido argento agli Europei di Parigi e chiude nel modo migliore una serata che ha regalato emozioni fino all’ultima bracciata.

Le azzurre - Sara Curtis (dorso), Lisa Angiolini (rana), Anita Gastaldi (farfalla), Emma Virginia Menicucci (stile libero) - partivano con il miglior tempo delle batterie, quel 3’53”60 che aveva acceso le speranze nella mattinata. Un segnale importante, soprattutto perché arrivato al termine di una prova nella quale Sara Curtis aveva firmato anche il nuovo record italiano.

Lo ha abbattuto anche nalla finalissima, con un 58'43'', in una frazione ancora eccezionale.

L'Italia ha affrontato la finale restando in testa per tutta la prova, superata a dieci metri dalla fine dalla Gran Bretagna, che ha vinto l'oro per soli 10 centesimi, lasciando un po' di amarezza alle azzurre.

Il tempo finale vale comunque un bellissimo argento europeo e certifica una prestazione di enorme spessore.

È una medaglia che premia non soltanto il talento delle singole, ma la forza di un quartetto capace di prendersi il podio sul palcoscenico più importante.

E se al mattino l’Italia aveva lanciato il messaggio, in serata è arrivata la risposta: le azzurre sono da podio anche nella gara che conta.

Una chiusura da protagoniste per la spedizione italiana a Parigi e soprattutto per Sara Curtis (sei medaglie) e Anita Gastaldi (due medaglie), le due nuotatrici cuneesi che hanno davvero brillato e regalato emozioni a tutta l'Italia.

Con l'ennesima medaglia azzurra - argento anche per la 4x100 mista maschile - si sono chiusi gli Europei 2026, con un bilancio più che positivo per l'Italia, che termina seconda nel medagliere (13 ori, 15 argenti, 15 bronzi) alle spalle della Gran Bretagna (14-4-8).