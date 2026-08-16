Cuneo Dance Meeting 2026: cinque giorni dedicati alla danza e alla formazione.

Dal 26 al 30 agosto 2026, Cuneo tornerà a essere punto di riferimento per danzatori, insegnanti e appassionati provenienti da tutta Italia grazie al Cuneo Dance Meeting, l'appuntamento dedicato alla formazione, allo studio e alla condivisione attraverso il linguaggio universale della danza.

Nato con l'obiettivo di fare della danza un luogo di incontro e di crescita, il Cuneo Dance Meeting è molto più di uno stage estivo: è uno spazio in cui studenti, insegnanti e professionisti possono confrontarsi, condividere esperienze e costruire nuove relazioni, in un clima di apertura e collaborazione. Per cinque giorni la città ospiterà un ricco programma di lezioni di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, tap e jazz, affiancate da laboratori coreografici e masterclass di Body Percussion, House e Waacking.



Un'offerta formativa rivolta a bambini, ragazzi e adulti, suddivisa in diversi livelli – Baby, Principianti/Intermedio, Intermedio/Avanzato e Adulti – per permettere a ogni partecipante di vivere un'esperienza di studio adatta al proprio percorso.



A guidare le lezioni saranno docenti di prestigio, riconosciuti a livello nazionale e internazionale:



• Alba Nadal – Danza Classica



• Kristian Lever – Danza Moderna e Contemporanea



• Roser Font Caminal – Tap



• Marco D'Avenia – Hip Hop



• Ilaria Suss – Jazz Broadway Style



• Chiara Baby – House



• Elisa Pinklady – Waacking



La quarta edizione si arricchisce inoltre di importanti novità. Per la prima volta saranno proposte due conferenze gratuite, aperte a tutti i partecipanti, dedicate ad approfondire temi fondamentali per la crescita del danzatore: formazione, creatività, benessere e sviluppo personale. Un'opportunità preziosa per arricchire il percorso di studio anche fuori dalla sala danza. A chiudere il Meeting sarà il Gala Finale, in programma domenica 30 agosto al Teatro Toselli, che aprirà le porte alla città con una serata di spettacolo, talento ed emozione. Sul palcoscenico si alterneranno giovani danzatori, coreografie e ospiti, celebrando il percorso vissuto durante il Dance Meeting nella splendida cornice di uno dei posti simbolo di Cuneo. Più che un semplice evento, il Cuneo Dance Meeting rappresenta un'occasione di incontro tra scuole, insegnanti e giovani talenti, contribuendo alla diffusione della cultura della danza e valorizzando il territorio attraverso un progetto che cresce di anno in anno.



Le iscrizioni sono già aperte e il programma completo è disponibile su www.cuneodancemeeting.com



Perché la danza non è soltanto una tecnica da imparare, ma un'esperienza da vivere insieme.

