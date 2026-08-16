Da Fossano a Narni sulle orme del patrono San Giovenale: tre giorni di visita dal 4 al 6 settembre

La Cappella Musicale San Giovenale della Cattedrale di Fossano, in collaborazione con la Compagnia di San Giovenale, organizza da venerdì 4 a domenica 6 settembre un viaggio a Narni, in Umbria, sulle orme di San Giovenale, il santo patrono che Fossano condivide con la città umbra, unici due Comuni in Italia.

La figura religiosa è venerata come santo per i prodigi che ha compiuto durante la sua vita ecclesiastica e con le spoglie un tempo seppellite nella chiesa della Madonna dei Campi, diventato luogo di adorazione, nella periferia di Fossano. Morì nel 376 d.C. in giovane età. Ora la Città degli Acaja ne conserva ancora le reliquie.

L'iniziativa vuol essere non una semplice gita, ma un'esperienza di fede, di cultura e di musica sacra per riscoprire la figura di San Giovenale, primo vescovo e patrono di Narni e patrono di Fossano.

Infatti, durante il soggiorno a Narni verrà riproposto, con il coinvolgimento della Cappella Musicale del Duomo di Fossano, l'antico “Ufficium Ritmicum Sancti Juvenalem”, eseguito a metà maggio nella Città degli Acaja.

Il programma del viaggio prevedrà per intero venerdì 4 settembre la partenza alle 7 dal Santuario di Cussanio e il viaggio in pullman GT sino a Terni con arrivo alle 15 e sistemazione in hotel.

Alle 16.30 partenza per la vicina Narni, accoglienza e alle 18 nella Concattedrale umbra la celebrazione della santa messa solenne per i 1650 anni della morte di San Giovenale. Alle 19.30 rientro in hotel, cena e serata libera.

Sabato 5 settembre il viaggio proseguirà al mattino con un nuovo spostamento a Narni per incontrare l’Amministrazione comunale locale in municipio.

A seguire visita della città e pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguiranno le visite anche con l'esperienza della “Narni sotterranea”. Infine, rientro a Terni in hotel, cena e serata libera.

Domenica 6 settembre al mattino nuovamente a Narni per partecipare alla santa messa delle 11 nella Concatterale. Al termine avverranno la partenza per il viaggio di ritorno con pranzo lungo il tragitto e l’ arrivo a Cussanio in serata.

La quota di partecipazione è di 250 euro a persona.

La quota comprende: viaggio in pullman GT, due pernottamenti in mezza pensione presso l'Hotel Valentino (4 stelle) di Terni, cena con menù fisso, tassa di soggiorno. Supplementi per camera singola e per l'antipasto a cena. Riduzioni per i bambini 0-12 anni. Sconto 2 euro a persona su camera tripla/quadrupla adulti.

Per informazioni e le iscrizioni contattare Luca Giachero all’Ufficio parrocchiale del Duomo, in via Vescovado 2.



