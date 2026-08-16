Sembra neve ma è grandine: lo scatto che cattura le Alpi Liguri

Pomeriggio da allerta gialla sulla Granda.

Sta piovendo a Cuneo, anche se non in modo violento; si sono verificate delle frane con caduta di massi sulla provinciale 422 a San Damiano Macra e in alcune zone è scesa una fitta grandinata, anche se non di grandi dimensioni.

E' il caso di Prato Nevoso, dove attorno alle 14 è scesa una fitta grandinata, con chicchi fortunatamente molto piccoli, che non hanno creato danni.

Anzi, hanno regalato un piccolo spettacolo, colorando di bianco le cime delle Alpi Liguri che circondano la località.

All'apparenza neve.

Invece è grandine, o forse, meglio, graupel, conosciuta anche come neve tonda, un tipo di precipitazione a metà tra la neve e la grandine.