Anpi Verzuolo-Valle Varaita, raccoglie 900 euro per i bambini di Gaza

È stata una serata di memoria, partecipazione e impegno civile quella organizzata dall'Anpi Verzuolo-Valle Varaita in occasione della Pastasciutta antifascista, appuntamento che da alcuni anni si rinnova il 25 luglio per ricordare la storica iniziativa della famiglia Cervi.

Era il 25 luglio 1943 quando, a Campegine, la famiglia Cervi offrì una grande pastasciutta agli abitanti del paese per festeggiare l'arresto di Benito Mussolini, la caduta del fascismo e la speranza che la guerra potesse finalmente concludersi. Quella speranza, però, venne presto infranta: la guerra proseguì con l'occupazione nazista e la nascita della Repubblica di Salò. Nel dicembre dello stesso anno i sette fratelli Cervi vennero catturati e fucilati dai fascisti.

Anche quest'anno la Pastasciutta antifascista si è svolta al parco della Resistenza di Verzuolo, in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune. Alla serata hanno partecipato oltre 120 persone, insieme a una delegazione dell'Anpi di Genova Nervi.

"La Pastasciutta antifascista non è soltanto un momento conviviale – sottolineano i rappresentanti dell'Anpi Verzuolo-Valle Varaita – ma un'occasione per mantenere viva la memoria e riflettere sui valori della democrazia, della libertà e del rispetto dei diritti. È importante continuare a trasmettere questi valori anche alle nuove generazioni".

La serata ha unito memoria e attualità, trasformando un gesto semplice come la condivisione di un piatto di pasta in un momento di incontro tra generazioni e di rinnovato impegno per una società libera e democratica.

"Abbiamo voluto dare continuità anche quest'anno a una scelta che per la nostra sezione rappresenta un modo concreto di tradurre i valori dell'Anpi in solidarietà – spiegano dal direttivo dell'Anpi Verzuolo-Valle Varaita –. Per questo abbiamo deciso di destinare l'utile della serata, pari a 900 euro, a Save the Children, a sostegno dei bambini di Gaza, che stanno pagando un prezzo altissimo in questa terribile e sanguinosa guerra".

La decisione di destinare la somma alla solidarietà è in linea con quanto già fatto dall'Anpi Verzuolo-Valle Varaita in occasione di altre iniziative pubbliche perché, sostengono dall'associazione partigiani: "La memoria dei fratelli Cervi ci richiama alla responsabilità e alla necessità di non rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza. Anche attraverso un'iniziativa come questa vogliamo riaffermare il valore della pace e della tutela delle persone più vulnerabili".