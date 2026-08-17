Cordoglio a Saluzzo per Adriano Peracchia, il ricordo del sindaco Demaria e di "Insieme si può"

Cordoglio a Saluzzo per la morte improvvisa di Adriano Peracchia, scomparso il giorno di Ferragosto nella sua abitazione (LEGGI QUI). Aveva 75 anni e da pochi mesi aveva dovuto affrontare anche la perdita dell'amata moglie Carla Fresia, ex insegnante.

Peracchia era una figura conosciuta in città, sia per la sua attività professionale, sia per il suo impegno nella vita pubblica e associativa.

Per molti anni era stato titolare del Centro Giardino di corso XXVII Aprile, attività molto conosciuta a Saluzzo. Aveva inoltre ricoperto il ruolo di consigliere comunale durante l'amministrazione guidata dal sindaco Stefano Quaglia.

A ricordarlo, nelle ore successive alla sua scomparsa, è stata anche l'associazione "Insieme si può", realtà impegnata nella vita politica e civica saluzzese, della quale Peracchia viene indicato come uno degli ideatori.

"Ci ha lasciati Adriano, uno degli ideatori di Insieme si può." Un messaggio nel quale l'associazione ne ricorda soprattutto il carattere e il modo di vivere l'impegno pubblico.

"Con lui se ne va una persona speciale, una di quelle che lasciano un segno non solo per ciò che hanno fatto, ma per il modo in cui hanno saputo stare dentro le cose, con passione, intelligenza e libertà."

Nel ricordo di "Insieme si può" emergono anche l'ironia e quella che l'associazione definisce la sua coscienza critica, insieme alla convinzione che la politica potesse essere uno spazio di confronto, idee e partecipazione.

"Ironia e coscienza critica erano la sua cifra, ma soprattutto lo era la capacità di credere che la politica fosse un luogo di idee, di impegno e di comunità."

Il messaggio è stato ripreso sulla propria pagina dal sindaco di Saluzzo Franco Demaria, che si è unito così al cordoglio per la scomparsa di Peracchia: "Ci mancheranno le sue parole, le sue battute, il suo sguardo mai banale sulle cose. Ci mancherà averlo accanto."

Un ricordo che arriva in una città dove Peracchia aveva mantenuto nel tempo rapporti e conoscenze legati sia alla sua attività commerciale sia all'impegno politico e civico.

L'associazione ha rivolto infine un pensiero alla famiglia: "Un abbraccio grande alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Adriano. Continueremo a camminare insieme, anche pensando a te."

Peracchia lascia le figlie Elena con Marco e Francesca con Paolo e gli amati nipoti Anna, Pietro, Giuseppe e Maddalena.

L'ultimo saluto è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 15 nella chiesa di San Bernardino a Saluzzo. Alle 14.50 partiranno le esequie dalle camere mortuarie dell'ospedale di Saluzzo.