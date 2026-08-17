METEO / Il caldo sembra essere al capolinea in provincia di Cuneo: da giovedì arriva il maltempo

Ancora qualche giorno di caldo intenso, poi anche l'ondata di calore che accompagna il Piemonte dalla fine di luglio sembra destinata a lasciare spazio a una fase più instabile e decisamente più fresca.

In provincia di Cuneo le temperature resteranno elevate fino a mercoledì, anche se i temporali che hanno interessato diverse zone nella giornata di ieri hanno già contribuito a una prima rinfrescata. Il vero cambio di scenario è atteso da giovedì 20 agosto, quando una perturbazione raggiungerà il Nord Ovest e potrebbe aprire una fase di maltempo destinata a proseguire, a più riprese, per diversi giorni.

Oggi, lunedì 17 agosto, il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali soprattutto tra Alpi Marittime, Ponente ligure e Appennino ligure. Tra il pomeriggio e la sera un fronte in arrivo da nord-ovest porterà nuovi fenomeni sulle Alpi settentrionali e in Valle d'Aosta.

La pianura dovrebbe rimanere in gran parte ai margini delle precipitazioni, anche se non sono esclusi temporali sul basso Piemonte. In particolare, lo scontro tra le correnti settentrionali e il vento di marino potrebbe favorire lo sviluppo di fenomeni tra Alessandrino e Langhe, in successivo spostamento verso la Liguria.

Martedì il tempo dovrebbe tornare in prevalenza stabile, con cielo sereno o al più velato. Una situazione simile è attesa anche mercoledì, anche se dalla serata potrebbero comparire i primi segnali del peggioramento, con qualche rovescio sul Verbano e nubi basse in Liguria.

Il caldo, comunque, non sarà ancora finito. Dopo la rinfrescata provocata dai temporali di ieri, le temperature torneranno a salire e resteranno sopra le medie del periodo. In alcune zone della provincia di Cuneo le massime potranno raggiungere i 32-34 gradi, mentre le minime rimarranno generalmente comprese tra 18 e 22 gradi.

Sul fronte dei venti, oggi sono possibili raffiche di foehn sulle Alpi in seguito al passaggio del fronte, mentre sul basso Piemonte soffierà il marino. Le raffiche potranno aumentare localmente anche in occasione dei temporali. Martedì e mercoledì la ventilazione sarà invece generalmente debole e variabile, anche se mercoledì pomeriggio il marino potrebbe rinforzare sulle Langhe e nelle zone dell'Astigiano e dell'Alessandrino.

La svolta è attesa giovedì 20 agosto. Un primo vero fronte perturbato raggiungerà il Nord Ovest e contribuirà a spazzare via la fase di canicola che ha caratterizzato gran parte dell'estate.

La giornata potrebbe essere caratterizzata da un peggioramento diffuso, con rovesci e temporali soprattutto sulle aree settentrionali. Da quel momento si aprirà una fase più instabile, che secondo le attuali indicazioni potrebbe accompagnare il territorio almeno fino a lunedì.

Il cambiamento più evidente sarà però quello delle temperature: da venerdì è atteso un netto calo termico, con il ritorno a valori più consoni al periodo.

Per capire dove e con quale intensità si concentreranno i fenomeni, soprattutto nel Cuneese, sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.

Dopo settimane di caldo intenso, però, la tendenza sembra ormai delineata: l'estate rovente è agli ultimi giorni, mentre da giovedì il tempo sul Nord Ovest cambierà decisamente volto.