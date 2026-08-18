Limone Piemonte, Family Zone entra nel vivo: giochi, avventura e novità per tutta la famiglia

L’estate di Limone Piemonte continua nel segno del divertimento per tutta la famiglia. Dopo l’inaugurazione di sabato 11 luglio, Family Zone sta accompagnando residenti e turisti con una proposta completamente rinnovata, pensata per bambini, ragazzi e famiglie. Il ritorno del parco, già protagonista delle precedenti estati limonesi, porta quest’anno numerose novità e conferma la vocazione di Limone Piemonte come destinazione sempre più attenta alle esigenze delle famiglie.

La grande novità è il playground coperto su due piani

Il vero protagonista della stagione 2026 è il nuovo playground indoor, una struttura completamente coperta e sviluppata su due livelli. Un'area pensata per offrire ai bambini un'esperienza di gioco particolarmente ricca, anche quando il tempo non permette di stare all'aperto. All'interno trovano spazio tubi, piscine di palline, scivoli, ponti, ostacoli, giochi morbidi e una spettacolare botte rotante. Un percorso tutto da esplorare che unisce movimento, gioco e fantasia, creando uno spazio nel quale i più piccoli possono trascorrere ore divertendosi.

Torna Jumanji, tra avventura e adrenalina

Accanto al nuovo playground torna anche una delle attrazioni più apprezzate delle precedenti edizioni: Jumanji, il parco avventura dedicato ai bambini. Ponti sospesi, passaggi aerei e prove di equilibrio trasformano il gioco in una vera esperienza di avventura, in un contesto organizzato e controllato.

Dal pallone al basket, fino al ping pong

Family Zone non è però soltanto playground e avventura. La proposta è stata costruita per coinvolgere anche ragazzi e famiglie, con diverse attività sportive e ricreative. Tra le attrazioni presenti ci sono il Gioco del Pallone, il Basket Challenge, l'area Ping Pong, la Games Zone con videogiochi e giochi a premi e la tradizionale pesca dei pupazzi, sempre particolarmente apprezzata dai bambini. Una formula che permette quindi a ogni componente della famiglia di trovare la propria attività preferita: dai più piccoli alle prese con scivoli e palline, fino ai ragazzi che possono sfidarsi a basket, ping pong o nei giochi della Games Zone.

Un ritorno dopo il successo delle scorse estati

Il ritorno di Family Zone rappresenta una conferma importante per l'offerta turistica estiva di Limone Piemonte. La nuova formula mantiene lo spirito delle precedenti edizioni, ma lo arricchisce con nuove attrazioni e spazi pensati per rendere l'esperienza ancora più completa. Il parco si inserisce così nell'offerta di una località che durante l'estate punta a combinare natura, sport, escursioni e divertimento, offrendo alle famiglie ulteriori occasioni per vivere la montagna anche attraverso attività dedicate ai più giovani.

Family Zone aperto fino al 23 agosto

C'è ancora tempo, dunque, per vivere l'esperienza di Family Zone. Il parco resterà aperto fino a domenica 23 agosto presso l'Area Pista Pattinaggio di via Cuneo a Limone Piemonte. L'orario di apertura indicato è tutti i giorni dalle 16.30 alle 23.30. Per informazioni è possibile contattare il 335 824 3345 oppure seguire Family Zone sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram.

Un'estate ancora tutta da vivere

Con il nuovo playground coperto su due livelli, il ritorno di Jumanji, la Games Zone, il basket, il ping pong e le numerose attività dedicate ai bambini, Family Zone propone una formula capace di trasformare un pomeriggio o una serata a Limone Piemonte in un'esperienza di gioco e condivisione. Fino al 23 agosto, a Limone Piemonte, l'estate continua a parlare il linguaggio del divertimento per tutta la famiglia.