Torna il Teatro a Pedali Festival: spettacoli a Venasca e Pontechianale

Torna il Teatro a Pedali Festival, l’unico festival teatrale alimentato dalla pedalata del pubblico che, giunto alla sua settima edizione, continua a crescere e a moltiplicare la sua energia. Da maggio a settembre, il Festival percorre montagne e pianure, borghi e città, spazi naturali e luoghi storici tra Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia. Un itinerario diffuso che trasforma ogni tappa in un punto di incontro tra paesaggio, arte e comunità.

Con cinque mesi di programmazione, 60 spettacoli dal vivo, sei regioni coinvolte e quattro eventi internazionali, il Festival continua a crescere e a consolidare la propria rete culturale, confermandosi come un’esperienza coinvolgente, inclusiva e innovativa, capace di connettere territori lontani e comunità diverse attraverso un gesto semplice, ma potente: pedalare insieme. Il pubblico alimenta gli spettacoli pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, trasformando ogni evento in un’esperienza partecipativa ed ecosostenibile. In sostanza gli spettatori contribuiscono concretamente all’alimentazione di luci e audio, trasformando il movimento in energia reale. Un display permette di visualizzare la quantità di energia prodotta, rendendo visibile il contributo di ciascuno e a fine serata si può conoscere il totale dell’energia generata insieme. Gli spettacoli attraversano teatro, musica, circo e divulgazione scientifica, dando vita a un programma eterogeneo e coinvolgente, capace di parlare a tutte le età. Il focus è la sostenibilità, declinata nelle sue diverse accezioni in un intreccio di esperienze che mettono in relazione spettatori, artisti e scienziati, attorno a valori comuni e a nuove possibilità di immaginare il futuro.

“L’edizione 2026 – dichiara Daniele Ronco, ideatore del format Teatro a Pedali, nato nel 2019 – saprà sorprendere il pubblico con una proposta artistica ampia e internazionale, pensata per coinvolgere spettatori diversi attraverso linguaggi che uniscono intrattenimento, riflessione e partecipazione. Il nostro obiettivo è portare sul palco spettacoli di qualità che sappiano parlare di ambiente e sostenibilità in modo accessibile, coinvolgente e non retorico. Abbiamo inoltre voluto costruire un programma il più possibile aperto e accessibile, con numerosi appuntamenti gratuiti e main events a prezzi calmierati, per permettere a famiglie, giovani e comunità di vivere il Festival come un’esperienza condivisa.”

“Quest’anno siamo particolarmente felici di vedere il Teatro a Pedali Festival rafforzare il suo rapporto con il mondo dello sport. Questa sinergia vive in maniera particolare grazie alla collaborazione con eventi legati al passaggio del Giro d’Italia – racconta Federica Leone, responsabile organizzativa di Mulino ad Arte – Ci piace l’idea che la bicicletta possa diventare ancora una volta simbolo di energia condivisa, partecipazione e cambiamento.”

Il calendario degli eventi di agosto nella provincia di Cuneo coinvolge due spettacoli della Compagnia Mulino ad Arte, che vengono proposti in diverse città con fruizione gratuita da parte del pubblico: “Le più grandi imprese del ciclismo italiano” e “Margherito, c’è sempre tempo per tornare a casa”.

LE DATE E GLI SPETTACOLI

Giovedì 20 agosto alle ore 20.30: Pontechianale borgata a monte di Pontechianale

Domenica 23 agosto alle ore 21: Venasca in Piazza Caduti

A Pontechianale in scena “Margherito, c’è tempo per tornare a casa”. Il racconto poetico e intenso di Margherita — “Margherito” in lingua occitana — donna vissuta in una piccola borgata della Valle Grana, lontana dal rumore del progresso e dalla frenesia del mondo contemporaneo. Una figura semplice e straordinaria insieme, capace di trasformare la solitudine in uno spazio di incontro: intorno a lei si raccoglievano persone attratte dalla sua saggezza popolare, dalle poesie, dai canti e dai racconti di una vita essenziale, povera di cose ma ricca di tempo, ascolto e serenità. Senza mai definirsi tale, Margherita incarnava un modello di esistenza profondamente sostenibile: viveva con poco, in armonia con la natura, seguendo il ritmo lento delle stagioni, dei campi e degli animali. Scriveva, cantava, custodiva memorie antiche. I boschi e le montagne risuonavano della sua voce, mentre il cielo e le stelle diventavano mappe intime di un sapere tramandato oralmente per generazioni. Ultima depositaria dei nomi antichi delle costellazioni alpine, Margherita rappresenta oggi la memoria di un mondo contadino e montano ormai scomparso, ma ancora capace di parlarci con forza. Una figura archetipica e universale che invita il pubblico a interrogarsi sul valore del tempo, del silenzio e della semplicità in una società che corre sempre più veloce. In scena, la narrazione di Daniele Ronco, che grazie all’intensità e alla delicatezza della performance, è stato premiato come Miglior Attore alla 42ª edizione del Premio Teatrale Nazionale di Leonforte. Uno spettacolo delicato e profondamente evocativo, che intreccia teatro, memoria e musica restituendo al pubblico il ritratto di una donna fuori dal tempo e sorprendentemente vicina al nostro presente.

A Venasca arrivano invece “Le più grandi imprese del ciclismo italiano”. Il viaggio appassionante tra le imprese del ciclismo italiano: salite leggendarie, rivalità epiche e trionfi storici, dai gesti eroici del Giro alle sfide mondiali. Uno spettacolo che, attraverso racconti di fatica e di gloria, racchiude l’essenza più profonda dell’essere umano. Lo spettacolo è un viaggio che riavvolge il nastro fino alla nascita della bicicletta. Attraverso lo sviluppo di questo incredibile mezzo meccanico, si narrano le gesta di atleti per cui il ciclismo è molto di più che una mera pratica sportiva: incarna la spinta dell’essere umano ad andare oltre i propri limiti. Fin dalla prima alba di questo sport fatto per uomini lucenti, il ciclismo è stato un potente strumento che ha coinvolto interi popoli in quello che rappresenta un vero e proprio fenomeno di costume dalla forte componente nazional popolare. Le imprese leggendarie dei più grandi ciclisti italiani – da Bottecchia, a Girardengo, da Bartali e Coppi, fino a Pantani e Nibali – si intrecciano con un intenso repertorio di musica dal vivo per piano e voce che attraversa le epoche e le emozioni dell’Italia: dalle melodie di Verdi, Mina, Modugno, Celentano e Lucio Dalla fino alle voci contemporanee di Gianna Nannini, Zucchero e Giorgia. L’unione tra il potere evocativo della parola, la grandezza delle imprese e la poesia della musica, creano una escalation emotiva che permetterà al pubblico di immergersi in un’avvolgente ed emozionante esperienza “amarcord”.

Entrambe le date, a fruizione gratuita per il pubblico, sono organizzate in collaborazione con l’Unione Montana della Valle Varaita ed Enel e a valere sui fondi FOSMIT annualità 2024 della Regione Piemonte. Enel rinnova con orgoglio il proprio sostegno al Teatro a pedali festival, una scelta che riflette l'impegno concreto dell'azienda nel promuovere la cultura della sostenibilità e nel dimostrare, anche attraverso l'arte e il coinvolgimento attivo delle comunità locali, il valore fondamentale dell'energia pulita e della transizione ecologica.