Moretta, al Santuario va in scena "L'altra metà del cielo"

Il giardino del Santuario di Moretta sabato 29 agosto, alle 21, ospiterà la rappresentazione teatrale 'L'altra metà del cielo', proposta dall'Associazione culturale La Ginestra e portata in scena dal Gruppo Teatrale di Angrogna.

Dopo il successo ottenuto nelle precedenti rappresentazioni in Val Pellice, Val Varaita e Valle d'Aosta, lo spettacolo arriva a Moretta con un lavoro che intreccia la memoria storica, già al centro di precedenti produzioni della compagnia, con una dimensione più intima e universale: quella delle esperienze femminili.

Attraverso il teatro, lo spettacolo racconta silenzi, conquiste e resistenze quotidiane, dando voce a storie e vissuti che spesso sono rimasti ai margini del racconto pubblico. Il palcoscenico diventa così un luogo di passaggio tra passato e presente, tra la parola e la coscienza, capace di riportare alla luce esperienze che chiedono ancora oggi di essere ascoltate.

"Lo spettacolo 'L'altra metà del cielo' – dicono gli organizzatori - non si propone come una semplice astrazione poetica, ma come una realtà concreta, fatta di persone, storie e percorsi che continuano a interrogare il presente e a chiedere di essere riconosciuti e raccontati.

La regia dello spettacolo è affidata a Claudio Raimondo. In scena Jean Louis Sappè con la sua compagnia, mentre i tecnici audio e video sono Erica e Marco Rovara.

Ingresso libero.