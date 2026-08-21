A Manta “Symbolum”, i volti di Franco Giletta tra visibile e invisibile

Sarà inaugurata venerdì 28 agosto alle 18 nella suggestiva Chiesa di Santa Maria del Monastero, in via Rivoira 11/7 a Manta, “Symbolum”, mostra personale dell’artista Franco Giletta.

L’esposizione rappresenta il ventinovesimo appuntamento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro”, dedicata al rapporto tra arte, spiritualità e dimensione del sacro.

Il percorso proposto da Giletta ruota attorno a due elementi centrali della sua ricerca: la figura umana e il volto. Le opere invitano a soffermarsi su ciò che appare e, allo stesso tempo, su ciò che rimane nascosto, suggerendo un passaggio continuo tra la dimensione visibile e quella invisibile.

Il titolo “Symbolum” richiama infatti l’antica radice del termine simbolo, legata all’idea di ricongiungimento. Un concetto che diventa il filo conduttore della mostra: i volti rappresentati dall’artista, sospesi e carichi di silenzio, sembrano diventare presenze capaci di mettere in comunicazione mondi diversi.

La scelta della Chiesa di Santa Maria del Monastero contribuisce a rendere ancora più particolare l’esperienza. Lo spazio storico diventa infatti parte integrante del percorso espositivo, trasformandosi in una sorta di soglia allegorica.

Le opere instaurano inoltre un ideale dialogo visivo ed emozionale con le enigmatiche figure affrescate nel vicino Castello della Manta, uno dei luoghi simbolo del territorio. Due realtà artistiche lontane nel tempo che, attraverso i volti e il loro carico di mistero, sembrano incontrarsi.

“Symbolum” sarà visitabile dal 28 agosto al 27 settembre 2026, il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.

L’ingresso alla mostra è libero.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, in collaborazione con il Comune di Manta e Santa Maria del Monastero.