Gli Arcieri di Bra hanno vinto numerose medaglie nel Campionato Italiano FIARC 2026

Si è concluso con risultati di grande rilievo il Campionato Italiano FIARC 2026 per gli Arcieri di Bra – Arclub I Falchi, società FIARC identificata dal codice 01 MASA.

La competizione, articolata su quattro giornate, ha visto la partecipazione di quattro atleti della società braidese, impegnati nelle rispettive categorie.

Il risultato più prestigioso è arrivato da Gianfranco Piovano, che ha conquistato il titolo di Campione Italiano FIARC nella categoria Seniores Maschile Arco Nudo, al termine di un percorso di gara caratterizzato da tecnica, concentrazione e continuità. Ottimo risultato anche per Marco Ellena, che ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria Seniores Maschile Compound, confermando la qualità della preparazione degli atleti degli Arcieri di Bra.



Sul podio anche Giacomo Busso, che ha ottenuto il terzo posto nella categoria Seniores Maschile Arco Nudo, completando un risultato particolarmente significativo per la società. Da segnalare inoltre la prestazione di Paolo Bergese, che ha chiuso al 10° posto nella categoria Cacciatori Longbow, contribuendo anch'egli alla positiva partecipazione degli Arcieri di Bra alla manifestazione nazionale.



«Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri quattro atleti – commenta il presidente degli Arcieri di Bra, Enrico Cosmai –. Un campionato italiano articolato su quattro giornate richiede preparazione, concentrazione e capacità di mantenere alta la prestazione nel tempo. Il titolo conquistato da Gianfranco, l'argento di Marco, il bronzo di Giacomo e il decimo posto di Paolo rappresentano un risultato importante per tutta la nostra società e premiano il lavoro che stiamo portando avanti».



La partecipazione al Campionato Italiano rappresenta infatti non soltanto un momento agonistico, ma anche un'importante occasione per portare il nome di Bra e della sua realtà sportiva in una competizione di livello nazionale. Per gli Arcieri di Bra l'attività proseguirà ora con gli appuntamenti della seconda parte della stagione, tra i quali Sport in Piazza del 13 settembre e il VI Memorial Luciano & Natale, in programma domenica 11 ottobre presso il campo della società a Strada Salimau, frazione America dei Boschi, Pocapaglia. La società invita soci, appassionati e cittadini a continuare a seguire le proprie attività e a conoscere più da vicino il mondo del tiro con l'arco.