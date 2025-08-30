Cuneo, arresti domiciliari per un 17enne accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio

Gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Cuneo, a seguito di attività di indagine, hanno proceduto alla notifica, con contestuale esecuzione, di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa, emessa dal Tribunale dei Minorenni di Torino, nei confronti di un 17enne italiano.

Il giovane nel mese di giugno, a bordo di un convoglio ferroviario sulla tratta Torino – Savona unitamente ad alcuni amici maggiorenni, si è reso responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale nonché interruzione di pubblico servizio.

Il minore dopo aver bloccato le porte del mezzo ferroviario, per consentire a un amico di salire, ha avuto un’accesa discussione con il capo treno in quanto erano anche tutti privi di titolo di viaggio e alla richiesta del Pubblico Ufficiale di scendere dal convoglio lo ha colpito e spinto a terra.

La misura cautelare è stata emessa atteso che il giovane, nell’arco temporale compreso tra il 2021 e il 2025, si è reso responsabile di numerosi reati della stessa natura.