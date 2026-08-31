“DiWine Paths”: ad Elva si parla di territorio e futuro con la Summer School del Politecnico

Territorio, cultura, sviluppo e futuro. Di tutto questo e di molto altro ancora si parlerà alla Tavola rotonda organizzata ad Elva nell'ambito delle attività promosse della Summer School intitolata DiWine Paths che proprio in questi giorni e fino al 4 settembre si terrà ad Elva.

"Si tratta di una delle attività più significative messe in campo dalla Summer School internazionale - sottolinea il sindaco di Elva Claudio Arneodo -. Inoltre rappresenta una delle prime azioni di collaborazione tra le amministrazioni locali ed il Politecnico come previsto dal progetto Alavetz! di Elva".

Proprio per un incontro-confronto costruttivo e aperto il sindaco Arneodo ed il Politecnico hanno invitato alla Tavola rotonda tutti i sindaci della Valle Maira.

Sono quindi attesi Francesco Cioffi, Livio Acchiardi, Mauro Artesano, Giovanni Caranzano, Roberto Colombero, Michele Fortunato, Michelangelo Ghio, Giorgio Gianti, Gabriele Lice, Stefano Ribero, Andrea Salsotto, Domenico Vallero.

La tavola rotonda si terrà nel pomeriggio del 3 settembre, a partire dalle ore 17.30 e poi seguirà un rinfresco. "L'obiettivo - precisa il sindaco di Elva Arneodo - è quello di dare il via ad un proficuo dialogo sicuramente formativo per gli studenti, dove i protagonisti assoluti sono gli interessi dei territori rappresentati dalle amministrazioni locali”.

All’incontro parteciperanno anche i docenti del Politecnico e colleghi di altri istituti di ricerca.

La Summer School 'DiWine Path' esplora come il cambiamento climatico stia rimodellando la produzione agricola, trasformando le aree montane in nuovi territori per la sperimentazione vitivinicola e la rigenerazione rurale. Attraverso un approccio integrato, interdisciplinare e multiscala, il programma indaga le strategie per valorizzare e recuperare i fragili paesaggi vitivinicoli storici e il patrimonio rurale della Valle Maira.

Le attività si concentrano sulle opportunità che questa tendenza crea per la riattivazione e la valorizzazione economica e sociale dei territori fragili, contribuendo al contempo a ridurre il rischio idrogeologico. Tecnologie innovative, tra cui rilievi 3D, metodi di mappatura e analisi di stabilità dei pendii, saranno utilizzate come strumenti operativi e per promuovere approcci olistici alla pianificazione territoriale e alla gestione dei terreni agricoli.

“Ospitare un simile evento è una grande occasione per il nostro territorio – conclude il sindaco di Elva Arneodo -. La finalità a lungo termine è quella di progettare e valorizzare un sentiero escursionistico che colleghi simbolicamente le caratteristiche storiche e il patrimonio del paesaggio vitivinicolo con il suo potenziale nuovo utilizzo. Fin da ora, però, il confronto, la collaborazione, conoscere progetti, idee e anche criticità della nostra Valle Maira è sicuramente un passo importante per guardare al futuro con ottimismo e fiducia grazie a progetti di valorizzazione e sviluppo concreti, condivisi, studiati per far crescere l’intera vallata e la sua comunità”.

Alavetz - progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica finanziato con 20 milioni di euro dal PNRR per rilanciare il borgo alpino di Elva – prevede anche una collaborazione tra il Politecnico e le amministrazioni locali e l’evento della Summer School è la prima di queste attività.