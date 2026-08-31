Domenica 6 settembre, messa solenne per San Chiaffredo a Saluzzo

Tutta la cittadinanza è invitata ai festeggiamenti che onorano il patrono di Saluzzo e della Diocesi: San Chiaffredo, a partire da questa settimana e che vedranno il momento solenne domenica 6 settembre.

L’invito ufficiale per la giornata è promosso dal vescovo monsignor Cristiano Bodo e dal sindaco Franco Demaria.

Il programma

Il doppio appuntamento è in cattedrale dove è esposto il busto in argento con la reliquia di San Ciafrè, martire della legione tebea. Successivamente sarà al Palazzo dei Vescovi:

· Alle 9.45 il ritrovo di cittadini e autorità è previsto sul sagrato del duomo. Seguirà quindi alle 10 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Versaldi, emerito prefetto della Congregazione per l'Educazione cattolica.

Alle termine della funzione religiosa, alle 12, presso il Palazzo dei Vescovi di Saluzzo (in via Maghelona, 7) inaugurazione e visita alla mostra speciale dedicata ai rami incisi donati da Marco Galateri di Genola, raffiguranti i ritratti di Augusto e Gian Ludovico Saluzzo.

Al termine seguirà uno scambio di saluti accompagnato da un momento conviviale per i presenti.

Nel pomeriggio di domenica 6, il Museo diocesano sarà aperto al pubblico con orario continuato dalle 14 alle 18.