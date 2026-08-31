La scuola di musica “Luigi Vizio” inaugura la nuova sede a Morozzo il 13 settembre

La Filarmonica Morozzese, insieme alla Scuola Intercomunale di Musica "Luigi Vizio" di Morozzo, si preparano a vivere un nuovo importante traguardo con l'inaugurazione della nuova sede di Piazza Barbero 5, in programma domenica 13 settembre alle ore 16.

Sarà un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per festeggiare insieme questo nuovo spazio dedicato alla musica e alla formazione. Ad accompagnare il pomeriggio saranno la Filarmonica Morozzese, la Banda "G. Vallauri" di Chiusa di Pesio e gli allievi della Scuola Intercomunale di Musica "Luigi Vizio".

L'inaugurazione sarà anche l'occasione per presentare la nuova sede, che rappresenta un importante passo per la scuola e per il suo percorso di crescita. Uno spazio pensato per accogliere bambini, ragazzi e adulti e offrire loro un ambiente adatto allo studio, alla condivisione e alla pratica musicale.

Dopo l'inaugurazione, la scuola aprirà nuovamente le sue porte con l'Open Day di domenica 20 settembre, dalle ore 15 alle 18. Un pomeriggio dedicato a chi vuole conoscere più da vicino la Scuola "Luigi Vizio", incontrare gli insegnanti, visitare i nuovi spazi e scoprire l'offerta formativa.

La scuola propone corsi individuali di clarinetto, flauto traverso, sassofono, tromba, trombone, euphonium, corno, pianoforte, chitarra classica ed elettrica, canto moderno, basso elettrico, ukulele, percussioni, fisarmonica, violino, fagotto, fagottino e violoncello. Sono inoltre previsti percorsi dedicati ai più piccoli, con Musica in culla (0-3 anni), Musica gioco (3-6 anni) e coro di voci bianche.

Accanto alle lezioni individuali, particolare attenzione è dedicata alla musica d'insieme: nei primi due anni gli allievi possono partecipare alle attività di lettura ritmica e coro, mentre dal terzo anno è previsto l'inserimento nell'orchestra. Un percorso che permette di sviluppare non solo le competenze musicali, ma anche l'ascolto, la collaborazione e il piacere di suonare insieme, creando inoltre una collaborazione con la realtà della Filarmonica Morozzese.

La scuola accoglie bambini, ragazzi e adulti, sia principianti sia con esperienza, con l'obiettivo di offrire a ciascuno un percorso musicale adatto alle proprie esigenze e alla propria età.



Due appuntamenti, dunque, per conoscere e vivere la nuova Scuola Intercomunale di Musica "Luigi Vizio": l'inaugurazione del 13 settembre e l'Open Day del 20 settembre. L'ingresso è libero e gratuito.



Per informazioni è possibile contattare la scuola all'indirizzo scuolamusicamorozzo@gmail.com o al numero 380 438 2861.