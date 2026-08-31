“Grafie dell’anima”: prorogata la mostra al Santuario degli Angeli di Cuneo

La mostra “Grafie dell’anima”, allestita al Santuario della Madonna degli Angeli, è stata prorogata fino a domenica 13 settembre 2026 per il grande afflusso di visitatori e l’apprezzamento riscosso dal percorso espositivo, ideato per divulgare la scoperta delle tracce delle origini cristiane del Piemonte tra il IV e l’VIII secolo d.C.

Il percorso si sviluppa attraverso tabelloni illustrati che descrivono simboli, segni, dipinti, siti ed epigrafi riconducibili alla prima presenza cristiana in territorio piemontese, con particolare attenzione alla provincia di Cuneo: Pedona (Borgo San Dalmazzo), Benevagienna, Centallo, Staffarda, Busca, Pollentia (Pollenzo-Bra) e Alba Pompeia.

L’esposizione è presentata come un’occasione di contemplazione e riflessione, adatta a un pubblico ampio, dai fedeli agli appassionati di storia e archeologia.

Il progetto e la realizzazione della mostra sono a cura di Mirella Lovisolo e Stefania Valazza, mentre l’allestimento è curato dall’Associazione Informazioni su Cristo.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al 13 settembre, con orari 8–12 al mattino e 15–19 nel pomeriggio; per informazioni è attivo il numero 340 5330778.



