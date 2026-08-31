A Monserrato torna il raduno degli sposi

Domenica 6 settembre, alle ore 16, il Santuario di Monserrato ospiterà una celebrazione di ringraziamento e affidamento alla Madonna di Monserrato, dedicata a tutte le coppie che hanno pronunciato il loro "sì" proprio in questo luogo sacro, indipendentemente dall'anno del matrimonio.

Il Santuario rappresenta da sempre un importante punto di riferimento spirituale, non solo per i borgarini. Sono infatti numerose le coppie che lo hanno scelto, e continuano a sceglierlo, come cornice speciale per il giorno delle nozze.

Al termine della celebrazione è previsto un momento conviviale sul sagrato del Santuario, con un brindisi per ritrovarsi e condividere insieme questo significativo appuntamento.