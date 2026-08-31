Cuneo, la Flc Cgil promuove il convegno "L'insegnante al centro": dibattito su dignità, precariato e il futuro della scuola

Rimettere al centro la dignità e la professionalità di chi ogni giorno vive il mondo della scuola: è questo l'obiettivo del convegno "L'insegnante al centro – Dignità e professionalità nella società della conoscenza tra persona, cultura e lavoro", promosso dalla Flc Cgil Cuneo. L'evento si terrà lunedì 7 settembre, dalle 9.30 alle 13.00, presso la Sala Congressi della Provincia di Cuneo in corso Dante 41.

L'iniziativa segna l'avvio di un percorso di confronto che proseguirà per tutto l'anno scolastico, affrontando i temi del precariato, della burocrazia, della continuità didattica e della valorizzazione economica e sociale della professione docente e del personale Ata.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Piertomaso Bergesio, segretario generale della Cgil Cuneo, Serena Morando, segretaria generale della Flc Cgil Piemonte, e Letizia Adduci, presidente di Proteo Fare Sapere Piemonte. I lavori saranno introdotti e coordinati da Marisa De Simone, segretaria generale della Flc Cgil Cuneo.

Al tavolo dei relatori si alterneranno i docenti Carlo Turco, Donatella Gertosio e Maria Letizia Fontana, la dirigente scolastica Cristina Bersani, il già segretario generale della Flc Cgil Cuneo Doriano Ficara e la studentessa universitaria Hajar Sadraoui.

Le conclusioni del dibattito saranno affidate a Gianna Fracassi, segretaria generale nazionale della Flc Cgil.

L'incontro è riconosciuto come attività di formazione, con possibilità di usufruire dei permessi dedicati e rilascio dell'attestato tramite l'associazione Proteo Fare Sapere. Per partecipare è richiesta l'iscrizione online tramite l'apposito modulo o inquadrando il codice Qr presente sulla locandina ufficiale dell'evento.