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Scuole e corsi | 31 agosto 2026, 08:51

Demenza, corso gratuito per familiari e badanti all’ospedale S. Croce di Cuneo

Due incontri il 21 e 28 settembre dalle 15 alle 18 con équipe multiprofessionale; a seguire colloqui individuali o di gruppo. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Demenza, corso gratuito per familiari e badanti all’ospedale S. Croce di Cuneo

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in collaborazione con Asl CN1 e Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, organizza un corso di formazione per familiari e badanti di persone affette da demenza. Gli incontri (complementari) si terranno a Cuneo, presso il salone di rappresentanza dell’ospedale S. Croce lunedi 21 e 28 settembre, dalle ore 15 alle 18. 

Gli incontri saranno condotti da un’équipe multiprofessionale composta da medici, infermieri, psicologi, educatori, assistenti sociali e altri operatori che da anni si prendono cura delle persone affette da demenza e delle loro famiglie, accompagnandole nel percorso di cura e nell’accesso ai servizi dedicati.

Al termine del corso sono previsti colloqui (singoli o in gruppo) con educatori, medici, psicologi, infermieri, assistente sociale per approfondimenti riguardo dubbi, richieste e per condivisioni di esperienze personali. 

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 

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