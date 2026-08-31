Ceva, la caserma “Galliano” ospita cento allievi della Scuola Carabinieri di Torino

La storica Caserma “Giuseppe Galliano” di Ceva amplia e rinnova la propria vocazione formativa con l'importante arrivo del Distaccamento della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, che porterà in città una presenza stabile di 100 allievi.

Le attività del nuovo Distaccamento sono iniziate nei giorni scorsi: la struttura è stata predisposta per ospitare gli allievi e le attività didattiche: sono disponibili camerate e servizi, aule per i corsi, un'aula magna e gli uffici destinati al personale della scuola e agli ufficiali.

Lunedì 31 agosto il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale, della cittadinanza e di tutta la comunità cebana agli allievi, incontrandoli all'interno della “Galliano”: l'arrivo dei 100 allievi rappresenta un significativo incremento della presenza quotidiana in città, legata alle attività formative della caserma.

Percorsi formativi che si ampliano

La caserma “Galliano” ha da sempre ospitato al suo interno attività formative: dopo una lunga tradizione alpina, conclusasi nei primi Anni Settanta, dagli anni Duemila ha infatti ospitato il Centro Addestramento Carabinieri Forestali di Ceva, struttura dell'organizzazione forestale dell'Arma che negli anni ha continuato a svolgere attività formative e addestrative specialistiche. La novità riguarda piuttosto la dimensione e l'organizzazione della presenza formativa: la componente ordinaria legata alla formazione forestale ha interessato negli ultimi anni circa una quindicina di persone, con presenze che aumentavano ad alcune decine unità durante i periodi di corso. Con il nuovo Distaccamento della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, invece, la presenza sarà sostanzialmente stabile e pari a 100 allievi.

Il Nucleo Forestale rimane operativo

Parallelamente al nuovo Distaccamento Allievi, a Ceva rimarrà comunque operativo il Nucleo Carabinieri Forestale, componente dell'Arma impegnata nelle attività di competenza sul territorio. “La sua presenza non viene quindi modificata dall'arrivo degli allievi – evidenzia il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli -. La “Galliano” continuerà così a ospitare sia una presenza legata all'organizzazione dei Carabinieri Forestali, con il Centro Addestramento e il Nucleo operativo, sia la nuova realtà della Scuola Allievi Carabinieri di Torino. Una compresenza che rafforza ulteriormente il ruolo della caserma come presidio dell'Arma e come struttura destinata alla formazione del personale”.

Un'opportunità di “nuova vita” per la città

L'arrivo stabile di 100 allievi rappresenta per Ceva un elemento di particolare rilevanza anche sotto il profilo della presenza sul territorio: si tratta di un centinaio di giovani che vivranno quotidianamente la città, ai quali si aggiunge il personale impegnato nelle attività della scuola. Una presenza che potrà avere ricadute positive anche sulle attività commerciali, sulla ristorazione e sui servizi cittadini.

“Ecco perché per Ceva è una notizia molto importante – conclude il sindaco Mottinelli -. La vita della città continua ad essere strettamente connessa con quella della Caserma “Galliano” che, ricordiamo, nella sua storia ha anche ospitato gli Alpini ed il loro centro di formazione reclute. Percorsi formativi che all'interno delle sue mura non sono mai venuti meno: prima con la realtà forestale e oggi con una nuova presenza dell'Arma che porta però numeri decisamente più importanti. Avere stabilmente 100 allievi in città significa una presenza qualificata, quotidiana e significativa per Ceva: quando siamo venuti a conoscenza dell'opportunità abbiamo iniziato con l'Arma una fattiva e proficua collaborazione. Fondamentale è stata anche la collaborazione con le Associazioni cebane, con le quali abbiamo interloquito per la messa a disposizione delle palestre a favore degli allievi. Allo stesso tempo siamo molto soddisfatti che il Nucleo Carabinieri Forestale rimanga sul territorio e che la Galliano continui quindi a essere un punto di riferimento per l'Arma e per la formazione. È una struttura con una storia importante, che oggi continua a vivere e a svolgere una funzione di grande valore per la nostra città”.