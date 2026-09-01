A Dronero si inaugura il nuovo campo da pallacanestro

Venerdì 4 settembre il Comune di Dronero inaugura ufficialmente il nuovo campo da pallacanestro realizzato all'interno dell'area sportiva di Pra Bunet, lungo la Strada Provinciale 24. Il ritrovo è previsto alle ore 19.30, con il saluto dell'Amministrazione comunale e il momento inaugurale. Dalle ore 20 il nuovo playground entrerà subito nel vivo con l'allenamento della prima squadra della Pallacanestro Saluzzo, guidata da coach Pietro Danna. L'allenamento sarà aperto al pubblico e rappresenterà un'occasione per cittadini, famiglie e soprattutto ragazzi per vedere immediatamente utilizzato il nuovo impianto.

La realizzazione del campo da basket si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione dell'area sportiva di Pra Bunet, sul quale l'Amministrazione comunale ha investito complessivamente 120 mila euro, di cui 60 mila finanziati dalla Regione Piemonte e 60 mila con risorse proprie del Comune.

Il progetto interessa diversi spazi dell'area e comprende, oltre al rifacimento del campo da pallacanestro, interventi sull'impianto di illuminazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione delle recinzioni e la realizzazione di un campo da calcio in erba nell'area adiacente al parcheggio.

Particolare attenzione è stata dedicata proprio al campo da basket, con il recupero e la sistemazione della pavimentazione esistente e la realizzazione della nuova superficie di gioco nei colori arancio e azzurro, sulla quale sono state tracciate esclusivamente le linee dedicate alla pallacanestro.

L'intervento prosegue il percorso avviato dall'Amministrazione comunale per la riqualificazione e il miglioramento degli impianti sportivi cittadini. Dopo i lavori effettuati alla palestra della scuola secondaria di primo grado, l'attenzione si è concentrata su Pra Bunet, con l'obiettivo di restituire alla città un'area sempre più funzionale, accessibile e fruibile.

"Vogliamo che Pra Bunet torni ad essere sempre di più un luogo vissuto, soprattutto dai nostri ragazzi - sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sport Mauro Arnaudo -. Il nuovo campo da basket è un altro tassello del lavoro che stiamo portando avanti sugli impianti sportivi di Dronero. Non volevamo semplicemente rifare una pavimentazione, ma creare uno spazio bello, riconoscibile e liberamente utilizzabile, dove incontrarsi e fare sport.

Mi auguro però che questi nuovi spazi vengano utilizzati con attenzione e rispetto. L'investimento sostenuto è stato importante e, purtroppo, si sono già verificati alcuni episodi spiacevoli ancora prima dell'inaugurazione. Queste strutture appartengono a tutta la comunità e sono state pensate soprattutto per i nostri ragazzi: per questo rivolgo a tutti coloro che le utilizzeranno un invito ad averne cura, rispettarle e lasciarle nelle stesse condizioni in cui le hanno trovate. Prendersi cura di un bene pubblico significa prendersi cura di qualcosa che è di tutti.

Venerdì vogliamo comunque che sia soprattutto una festa dello sport: inaugureremo il campo nel modo che ci piace di più, non lasciandolo vuoto, ma vedendolo subito utilizzato da una squadra e, ci auguriamo, dal giorno successivo da tanti ragazzi e appassionati".

Il programma - venerdì 4 settembre 2026 - Area sportiva Pra Bunet – Strada Provinciale 24, Dronero

ore 19.30: ritrovo e inaugurazione ufficiale del nuovo campo

ore 20.00: allenamento della prima squadra della Pallacanestro Saluzzo

L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.