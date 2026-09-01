PALLAVOLO / Mondovì Volley, al via la stagione con il “Puma Start”: sabato 12 al Palamanera festa di tutto il movimento rossoblù

Il "Puma Start" torna a segnare l'inizio ufficiale della stagione sportiva di Mondovì Volley, confermandosi come uno degli appuntamenti più identitari e partecipati dell'intero movimento rossoblù. Sabato 12 settembre il Palamanera sarà il cuore pulsante della seconda edizione dell'evento che unisce la prima squadra e tutto il settore giovanile MonVi, in una giornata pensata per condividere valori, obiettivi e senso di appartenenza.

La mattinata ed il primo pomeriggio saranno dedicati interamente alle "Monvine", impegnate in un percorso strutturato di allenamenti, test fisici, colloqui con professionisti e momenti di confronto tecnico e motivazionale. Un'occasione preziosa per costruire le basi della stagione appena iniziata, consolidare il lavoro estivo e definire insieme le linee guida che accompagneranno il gruppo nei prossimi mesi. L'obiettivo è chiaro: crescere, migliorare, e farlo come una sola realtà, dal settore giovanile alla Serie A.

Nel pomeriggio l'evento entrerà nel vivo con un appuntamento di grande interesse: alle 17.30 la Serie A3 scenderà in campo per un allenamento congiunto contro il CUS Torino, primo test casalingo della nuova annata (secondo solo all'esordio di Dego in programma sabato 5 settembre) e momento utile per misurare il livello di preparazione raggiunto. Sarà un'occasione per il pubblico di vedere all'opera il roster rinnovato e il lavoro dello staff tecnico.

A partire dalle 19.00 sarà attivo lo stand gastronomico, pensato per accogliere famiglie, atleti e tifosi in un clima conviviale che da sempre caratterizza gli eventi MonVi. Un momento di socialità che anticipa il grande appuntamento della serata, quando il Palamanera si trasformerà nel palcoscenico della presentazione ufficiale di tutte le formazioni del settore giovanile e del roster di Serie A3 con il suo staff.

La presentazione delle squadre rappresenta il cuore simbolico del "Puma Start": un'occasione per mostrare la profondità del progetto giovanile, la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni e la continuità di un percorso che punta a valorizzare ogni atleta, dai più piccoli ai più grandi.

La presenza della prima squadra accanto alle formazioni giovanili rafforza il messaggio che il club vuole trasmettere: crescere insieme, condividere un'identità comune, costruire un futuro che parte dal vivaio e arriva fino alla Serie A.

La seconda edizione del "Puma Start" si presenta dunque come una giornata di sport, festa e appartenenza, pensata per unire tutte le anime di Mondovì Volley e per lanciare nel modo migliore la stagione 2026/27.