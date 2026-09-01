Premio Unvs “Studenti Sportivi… Studenti Vincenti”: al via le candidature, scadenza il 30 settembre

È aperta la finestra per candidarsi al premio “Con l’UNVS Studenti Sportivi …Studenti Vincenti”, iniziativa rivolta a ragazzi soci o figli di soci che si distinguono per impegno scolastico e sportivo. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 30 settembre, come indicato nel bando e nella scheda di partecipazione allegati.

Per partecipare, è necessario compilare la scheda prevista, che dovrà essere controfirmata dal Presidente della sezione UNVS di riferimento. Una volta completata, la documentazione con tutti gli allegati potrà essere inviata direttamente dalla Sezione alla segreteria Nazionale dell’associazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive, l’UNVS di Cuneo mette a disposizione il proprio referente: il Presidente Giovanni Aime, raggiungibile al numero 333 4122961.