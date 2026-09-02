Alba e Arlon, il tennis rafforza il legame tra le due città

Il 29 e 30 agosto, ha fatto tappa in Belgio la quarta edizione del Torneo di tennis tra le città di Alba e Arlon. Pur con l'affermazione della squadra locale, che ha trattenuto la coppa itinerante, la trasferta ha rappresentato un grande successo nel segno dell'amicizia e dello sport senza barriere.

Il fondamentale sostegno della Fondazione CRC, ha consentito anche quest'anno di dare continuità all'appuntamento tra le due città europee, gemellate dal 2004.

L'organizzazione ha visto l'impegno del Comitato di Gemellaggio presieduto da Marilina Ferro e rappresentato da Daniela Balbo, del TC Waltzing presieduto da Jérôme Boulanger e del centro Liberamente Sportivi di Lorenzo Cane, oltre al Rotary Club, rappresentato da Ezio Porro, che ha realizzato la coppa e di Olimpo Basket e Pallavolo Alba hanno prestato uno dei minivan per la trasferta.

L'Assessorato allo Sport e Gemellaggi di Alba ha inviato il Consigliere Mario Saturnino a partecipare, sia come capo delegazione che come tennista. In gara: Luca Amianto, Massimo Amianto, Lorenzo Cane, Roberto Casetta, Tamara Contini, Barbara Mercanti, Martin Sombela, Damiano Trinchero e Stefano Zuccotti.

L'Assessore allo Sport e Gemellaggi Davide Tibaldi e il Consigliere comunale Mario Saturnino sono soddisfatti per la riuscita dell'evento: "Rinnoviamo i nostri ringraziamenti alla città ed ai cittadini di Arlon che hanno ospitato nelle loro case i nostri atleti e ci hanno riservato un'accoglienza speciale. Guardiamo già ai prossimi appuntamenti con la certezza che questa amicizia continuerà a crescere e ad arricchire entrambe le nostre comunità".