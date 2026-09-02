Linea ferroviaria Alba-Torino: ad agosto meno problemi ai passaggi a livello ma "restano ritardi e cancellazioni"

I problemi ai passaggi a livello si sono attenuati nel corso di agosto, ma ritardi e cancellazioni continuano a evidenziare una situazione ancora deficitaria sulla SFM4 Alba-Torino. È il quadro tracciato dalla presidente del Comitato Pendolari Alba, Sonia Grimaldi, a poco più di un mese dall'incontro del 21 luglio alla stazione del Mussotto.

La riunione era stata convocata per un confronto sui problemi riscontrati ai passaggi a livello. In quell'occasione Trenitalia e RFI avevano garantito la risoluzione delle problematiche entro la fine di luglio.

Nel corso di agosto, secondo il Comitato, le criticità legate ai passaggi a livello si sono attenuate, pur continuando a registrarsi ritardi e cancellazioni che hanno evidenziato una situazione ancora deficitaria.

L'ultimo episodio legato a un passaggio a livello risale a lunedì 31 agosto, quando un autoarticolato ha urtato le sbarre, causando problemi all'infrastruttura e ripercussioni sul traffico ferroviario e cittadino.

La situazione registrata nel corso del mese potrebbe essere collegata anche ai lavori di manutenzione straordinaria in corso tra le stazioni di Bra e Carmagnola. Nei fine settimana dell'1-2 agosto e del 29-30 agosto 2026 la circolazione dei treni è stata sospesa, con l'attivazione di autobus sostitutivi.

Dal 31 agosto al 18 ottobre 2026 sono inoltre scattate ulteriori modifiche d'orario e variazioni di percorso sulla tratta, a causa del prolungarsi dei lavori tra Carmagnola e Bra.

Secondo quanto riferisce il Comitato, i lavori pare riguarderanno anche alcuni passaggi a livello. L'auspicio è quindi che possano contribuire a risolvere alcune delle problematiche riscontrate dai pendolari nei mesi scorsi e riconducibili proprio a queste infrastrutture.