Incendi in Calabria, la missione dei volontari AIB di Priero

Il volontario della Squadra AIB e Protezione Civile di Priero, Luca Brozzi, ha preso parte a una missione operativa di una settimana in Calabria, a supporto delle attività di contrasto agli incendi boschivi che hanno interessato il territorio regionale durante il periodo estivo.

Luca Brozzi ha fatto parte di una squadra composta da 14 volontari, oltre al Team Leader e al Vice Team Leader, provenienti dalle province di Cuneo, Asti e Alessandria, impegnati in numerosi interventi sul territorio calabrese. Nel corso della missione sono stati effettuati 17 interventi operativi, tra attività di spegnimento, bonifica e presidio delle aree interessate dagli incendi, in collaborazione con le strutture locali e le altre componenti del sistema di Protezione Civile.

Le operazioni si sono svolte in condizioni particolarmente impegnative, richiedendo professionalità, spirito di sacrificio e una grande capacità di lavoro di squadra. L'impegno dei volontari ha contribuito concretamente alla tutela del patrimonio boschivo e alla sicurezza delle comunità locali.

Un sentito ringraziamento va al Team Leader Fabrizio Giaime, della Squadra AIB di Bagnolo Piemonte, e al Vice Team Leader Enzo Baietta, della Squadra AIB di Bra, che hanno coordinato e diretto con competenza e dedizione il contingente piemontese per tutta la durata della missione, garantendo efficienza operativa e sicurezza del personale impiegato.

La missione si è conclusa con il rientro della squadra il 30 agosto, utilizzando i mezzi della Colonna Mobile Regionale del Corpo AIB Piemonte, con arrivo presso la base di Cuorgnè, al termine di un'importante esperienza di supporto interregionale.

La Squadra AIB e Protezione Civile di Priero esprime il proprio ringraziamento a Luca Brozzi e a tutti i volontari partecipanti per il lavoro svolto e per il prezioso contributo offerto nella lotta agli incendi boschivi, emergenza che ogni anno mette a dura prova vaste aree del nostro Paese. L'esperienza maturata durante la missione rappresenta inoltre un importante patrimonio di competenze che potrà essere messo a disposizione del territorio nelle future attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.