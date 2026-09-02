Il presidente Marino Becchio racconta le Giacche Verdi: "Volontari al servizio di ambiente e animali"

Nate nel 1992 dall'iniziativa di un gruppo di amici impegnati nella tutela dell'ambiente e degli animali, le Giacche Verdi sono oggi una realtà di volontariato presente in tutta Italia, con oltre 1.200 volontari. Accanto alle attività di Protezione civile, l'associazione opera attraverso guardie decretate nei settori della tutela ambientale e del benessere animale.

Nel Cuneese è attivo il gruppo provinciale, presieduto da Marino Becchio, che punta a far conoscere maggiormente l'attività dell'associazione e a rafforzare i rapporti con Comuni e istituzioni. "Quando è arrivato su Cuneo del 2022, quando avete fatto l'intervista, purtroppo le Giacche Verdi erano attive, ma solo come Protezione civile, perché non c'era nessuna guardia, non c'era nessuno decretato", racconta Becchio, spiegando il percorso che ha portato alla situazione attuale.

L'impegno delle Giacche Verdi riguarda, tra le altre cose, la salvaguardia dell'ambiente e degli animali. Tra gli interventi possibili rientrano anche situazioni legate all'abbandono di rifiuti e alla tutela degli animali, nell'ambito delle competenze previste per le guardie.

Ma il progetto del gruppo cuneese guarda anche alla prevenzione e alla formazione. Becchio vorrebbe infatti portare le Giacche Verdi nelle scuole per parlare di educazione civica, ambiente e rispetto degli animali. "Abbiamo in piano di riprendere la vecchia educazione civica che c'era nelle scuole", spiega.

A questo si aggiunge l'attività in ambito ittico-ambientale, per la quale Becchio ha ottenuto un decreto attraverso la FIPSAS, con l'idea di affrontare nelle scuole temi come l'abbandono dei rifiuti e il corretto comportamento nei confronti dell'ambiente e dei cavalli.

"Ho un progetto da portare avanti e da far conoscere", sintetizza il presidente. Un lavoro che nasce dal volontariato: "La nostra associazione è senza scopo di lucro, siamo tutti volontari".

Per le Giacche Verdi di Cuneo la sfida, dunque, è continuare a essere presenti sul territorio e far conoscere a un numero sempre maggiore di cittadini le attività svolte a tutela dell'ambiente e degli animali.