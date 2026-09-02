L'arte che educa, emoziona e unisce: a Cuneo la commedia musicale "Tre padri, una donna ed una... sposa" per la cultura del rispetto e la solidarietà [FOTO]

Il Teatro Toselli di Cuneo si appresta ad accogliere uno straordinario evento culturale capace di far sorridere, emozionare e, soprattutto, far riflettere. Venerdì 11 settembre, alle ore 20.30, andrà infatti in scena la commedia musicale intitolata "Tre padri, una donna ed una... sposa", uno spettacolo promosso dall'Associazione I Pazzi di Cuore con la regia di Nina Monaco e il patrocinio istituzionale del Comune di Città di Cuneo. L'iniziativa assume un forte valore sociale e benefico: le offerte raccolte durante la serata saranno interamente devolute alla Federazione Misericordia di Cuneo, nell'importante cornice celebrativa dei 20 anni di attività della Misericordia di Cuneo e del Piemonte.

Il musical si sviluppa e si snoda sulla travolgente e coinvolgente colonna sonora delle celebri musiche di "Mamma Mia" e dei grandi successi degli ABBA. La storia racconta con profonda ironia e leggerezza la vicenda di Diana, una donna forte e determinata che, dopo aver affrontato una gravidanza in totale solitudine, cresce la figlia Sofia senza mai rinunciare alla propria dignità, alla propria indipendenza e alla capacità di amare. Attraverso le sue vicissitudini, emerge un messaggio di straordinaria attualità incentrato sulla forza delle donne, sul valore dell'autodeterminazione, sulla libertà individuale di scegliere il proprio futuro e sull'importanza imprescindibile di costruire relazioni basate sul rispetto reciproco.

In un momento storico in cui la violenza di genere rappresenta un tema di atroce e drammatica attualità, la decisione di ritornare in scena con questa opera teatrale nasce dalla volontà precisa di promuovere una cultura capace di riconoscere il valore della donna ben prima che qualsiasi forma di violenza si manifesti. Il teatro si conferma uno straordinario e potente strumento educativo in grado di raggiungere la sensibilità del pubblico attraverso l'impatto delle emozioni: ridere, emozionarsi e immedesimarsi nei personaggi consente infatti di affrontare tematiche intime e complesse in modo autentico, diretto e coinvolgente. Contrastare la violenza sulle donne significa costruire quotidianamente una cultura del rispetto, educare alla parità e alla libertà, trasformando ogni singola occasione di incontro, arte e condivisione in un passo concreto e significativo verso questo obiettivo comune.

La realizzazione di questa imponente produzione teatrale vede l'impegno collettivo di un vasto e articolato cast artistico e tecnico. Sul palcoscenico si alternerà un numeroso gruppo di attori composto da Annamaria Del Grosso, Alessia Dovero, Nicole Biamonte, Lorena Melchio, Antonella Spaltro, Simona Cavallo, Paola Crida, Tiziana Nichetti, Lucia Gaviglio, Erica Laschi, Vincenzo Gangi, Gaetano Fasano, Maicol Devia, Fabio Balbo, Cristiano Lingua, Marco Pellegrino, Ivan Bergese, Fabio Fornasari ed Erik Bono. Le parti vocali e le interpretazioni canore dei personaggi di Sophi e Richy saranno curate e cantate dal vivo da Chiara Muratore e Simone Marchesani.

L'allestimento scenico trae forma grazie alle coreografie e alla scenografia firmate da Monica Rabbia, avvalendosi della collaborazione del corpo di ballo della Scuola Danza CN - Tersicore (Centro di Formazione Professionale Artistica), formato dai ballerini Nicole Biamonte, Luca Rinaudo, Fabio Fornasari, Alessandro Penna e Marco Pellegrino. L'articolata macchina organizzativa dietro le quinte si completa con la presenza delle assistenti di palcoscenico Isabella Pomero, Anna Prato e Sara Dutto, del servizio professionale di trucco e acconciatura curato da AFP e della gestione tecnica del suono affidata al fonico Dario Giordano.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo appuntamento che coniuga grande intrattenimento, riflessione civile e solidarietà sul territorio. Per poter assistere allo spettacolo è prevista la prenotazione obbligatoria dei posti: per ricevere maggiori informazioni e riservare i propri biglietti è necessario contattare telefonicamente il recapito +39 351 475 9150.